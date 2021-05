God of War Ragnarok : Sony confirme son titre, avec un logo fait par la communauté

Wait hold up



Logo from IR presentation vs. Google search for God of War Ragnarok (via @Than_Kyou) pic.twitter.com/zkAfKXkQKe — Imran Khan (@imranzomg) May 26, 2021

Annoncé en septembre 2020 par le biais d'un teaser, et silencieux depuis alors que sa sortie semble prévue pour cette année 2021,. À l'occasion de l' IR Day , Jim Ryan, PDG de la société, s'est exprimé sur le futur de la PlayStation et de Sony en général, en présentant par exemple quelques-uns des jeux à paraître sur la console next-gen, vantant le catalogue conséquent.Parmi ces futurs titres,, sous cette appellation, ce qui confirme donc le nom du jeu, qui n'avait pas été réellement donné lors de son annonce. Qui plus est, le logo utilisé semble provenir d'une création amateur comme le montre Imran Khan, sans que l'on sache si sa présence est volontaire, ou s'il s'agit d'une erreur.Cory Barlog, papa de la franchise, a réagi à cette information sur Twitter en partageant un meme bien connu, qui pourrait laisser penser que le logo soit une erreur, ou qu'il s'attendait à ce que celui-ci et le nom soient révélés d'une manière plus conventionnelle, par l'intermédiaire d'une bande-annonce, par exemple.Nous saurons très vite s'il s'agit du logo officiel,. Sony devrait nous le présenter plus amplement lors de son prochain showcase.