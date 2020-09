Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que plusieurs spéculations laissaient penser qu'une annonce autour de la licence aurait lieu de manière assez rapide , Sony et Santa Monica, en charge du développement, ont coupé court en annonçant lors de la conférence de Sony un nouvel épisode. Les informations sont pour le moment (très) maigres, mais nous pouvons deviner certains détails grâce au visuel partagé ce 16 septembre.Ainsi,, et nous mènera sur les traces des Vikings, un univers riche qui peut être exploré de belle manière par les équipes de développement pour pondre une histoire encore plus prenante que celle de. Aucune image, si ce n'est celle visible ci-dessus, n'a été montrée, et les studios nous donnent rendez-vous en 2021.De plus amples informations seront donc communiquées prochainement, notamment sur le fait de savoir s'il s'agit bel et bien d'une suite ou non.