God of War Ragnarök : Son lancement n'est pas repoussé, selon Cory Barlog

On God of War Ragnarok rumors: as of very recently, there was indeed a release date announcement planned for Thursday, June 30, per people familiar. Recent tweets from Cory Barlog suggest that is no longer happening. Still, as far as I know the game has not been delayed again. — Jason Schreier (@jasonschreier) June 29, 2022

because its not. — cory barlog (@corybarlog) June 29, 2022

est l'un des jeux les plus attendus en cette année 2022. Depuis sa première annonce officielle, ce deuxième opus, narrant la suite des aventures de Kratos et Atreus, ne cesse d'être sur le devant de l'actualité vidéoludique. D'ailleurs, beaucoup de rumeurs ont circulé et circulent toujours sur la Toile à propos de God of War Ragnarök.Par le passé, certaines d'entre elles laissaient penser que God of War Ragnarök n'arriverait pas en 2022, mais plutôt en 2023. Une information que la Community Manager de Santa Monica Studio avait réfuté, en mars dernier . Récemment, une rumeur a laissé entendre qu'une annonce concernant ce deuxième opus était prévue pour ce jeudi 30 juin. Or, rien n'a été dévoilé, au moment où nous écrivons ces lignes. Selon Jason Schreier,Cory Barlog, le directeur créatif de Santa Monica Studio, s'est récemment exprimé, via son compte officiel Twitter. Il invite les joueurs et les joueuses à la patience. Par ailleurs, dans un autre tweet, en réponse à un utilisateur, Cory Barlog a confirméAinsi, il convient d'attendre une nouvelle communication officielle de la part de Santa Monica Studio ou bien de PlayStation pour en savoir plus au sujet de la date de sortie officielle de God of War Ragnarök. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.En attendant la sortie de God of War Ragnarok, vous pouvez toujours vous plonger ou vous replonger dans le premier opus. D'ailleurs, notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies sur le titre, si vous désirez vous le procurer :