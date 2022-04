God of War Ragnarok serait le dernier jeu cross-gen de Sony

PC Édition Standard → 30,19 € au lieu de 49,99 €, soit 40 % de réduction.



God of War Ragnarok est très certainement l'un des jeux les plus attendus par les joueurs et les joueuses, en cette année. D'ailleurs, malgré certaines rumeurs, la suite des aventures de Kratos et Atreus est bien prévue pour 2022 , bien que nous ne disposions pas (encore) de date de sortie précise.Le soft de Santa Monica Studio a, récemment, refait parler de lui alors qu' un utilisateur Reddit, nommé rockagent , a partagé quelques informations, non officielles, à son sujet. Selon les propos de l'utilisateur,Entendez par là que ledit titre sortirait à la fois sur PS4 et PS5, mais qu'après lui, tous les autres jeux seraient, seulement, disponibles sur la dernière console PlayStation. Rockagent a écrit : « à partir de 2023, nous ne verrons que des exclusivités PS5 de développeurs propriétaires, le passage aux portages PC devenant de plus en plus progressif ».Cela peut sembler peu probable, au vu des difficultés, encore actuelles, de production de PS5 et de leur mise à disposition sur le marché mondial. Pour le moment, la firme japonaise n'a pas confirmé ou infirmé ces propos. Pour en savoir plus, il convient d'attendre une communication officielle de leur part. Nous vous invitons ainsi à prendre ces informations avec beaucoup de prudence.Par ailleurs,est sorti le 20 avril 2018. Aujourd'hui, nous célébrons ainsi son quatrième anniversaire. Beaucoup de joueurs et de joueuses s'attendent à un événement, en ce jour, et espèrent que le studio de développement en charge du deuxième opus délivrera, dans les heures à venir, une nouvelle bande-annonce pour God of War Ragnarok. Affaire à suivre.En attendant la sortie de, vous pouvez toujours vous plonger ou vous replonger dans le premier opus. D'ailleurs, notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies sur le titre, si vous désirez vous le procurer :