God of War Ragnarök : Fin secrète, comment la voir ?

Débloquer et voir la fin secrète de God of War Ragnarök

Prendre connaissance de la fin secrète/conclusion alternative de God of War Ragnarök La fin secrète de God of War Ragnarök est affiliée à la quête nommée « Funérailles vikings » qui est seulement disponible en end-game. C'est en vous rendant à la maison de Sindri, via un accès mystique, que vous l'obtiendrez, notamment en parlant à Lunda. Cette dernière vous demande de la rejoindre à la taverne du village Nidavellir, dans le royaume de Svartalfheim.





En vous y rendant, vous retrouverez Lunda, notamment accompagnée de Durlin. Elle vous invite alors à vous rendre aux plages de Sverd (dans le même royaume) afin d'assister aux funérailles d'un des personnages secondaires du jeu. Une fois que vous êtes sur place, vous visionnerez la deuxième séquence conclusive, et donc fin secrète, de God of War Ragnarök. Notons que c'est ainsi que vous débloquerez le trophée « Funérailles d'un ami » (liste des trophées).

