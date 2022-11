God of War Ragnarök : La liste complète des trophées

Tous les trophées de God of War Ragnarök

Le fleuriste → Cueillez une fleur dans chacun des neuf royaumes.

→ Cueillez une fleur dans chacun des neuf royaumes. L'archiviste → Collectez tous les livres.

→ Collectez tous les livres. Le conservateur → Collectez tous les artefacts.

→ Collectez tous les artefacts. Au commencement → Équipez un enchantement.

→ Équipez un enchantement. Lustrage → Améliorez un élément d'armure.

→ Améliorez un élément d'armure. La voie du Spartiate → Rappelez-vous l'enseignement des Spartiates.

→ Rappelez-vous l'enseignement des Spartiates. Panse pleine → Retrouvez toutes les pommes d'Idunn et les cornes d'hydromel sanglant.

→ Retrouvez toutes les pommes d'Idunn et les cornes d'hydromel sanglant. Décrassage → Achetez une compétence.

→ Achetez une compétence. De mauvais poil → Affrontez l'ours.

→ Affrontez l'ours. Dette de sang → Affrontez le dieu du tonnerre.

→ Affrontez le dieu du tonnerre. Combat à domicile → Affrontez la mystérieuse Valkyrie.

→ Affrontez la mystérieuse Valkyrie. La racine du problème → Affrontez Nídhögg.

→ Affrontez Nídhögg. Le chaudron → Détruisez le chaudron de Grýla.

→ Détruisez le chaudron de Grýla. Chien errant → Affrontez Garm.

→ Affrontez Garm. On récolte ce que l'on sème → Affrontez Heimdall.

→ Affrontez Heimdall. L'union fait la force → Affrontez Hrist et Mist.

→ Affrontez Hrist et Mist. Phalange → Obtenez tous les boucliers.

→ Obtenez tous les boucliers. Collectionneur → Obtenez toutes les reliques et poignées d'épée.

→ Obtenez toutes les reliques et poignées d'épée. Pourfendeur de dragons → Fabriquez l'armure en écailles de dragon.

→ Fabriquez l'armure en écailles de dragon. Comme neuve → Réparez entièrement l'amulette d'Yggdrasil.

→ Réparez entièrement l'amulette d'Yggdrasil. Funérailles d'un ami → Assistez aux funérailles.

→ Assistez aux funérailles. Meneur rebelle → Restituez le marteau de la révolution.

→ Restituez le marteau de la révolution. Nouvelles amitiés → Rapportez l'orbe de Lúnda.

→ Rapportez l'orbe de Lúnda. Gufa bien → Libérez les hafgufas.

→ Libérez les hafgufas. Mea culpa → Libérez le lyngbakr.

→ Libérez le lyngbakr. Une bonne journée → Récupérez Mardöll.

→ Récupérez Mardöll. Espèces invasives → Terminez toutes les chasses du cratère.

→ Terminez toutes les chasses du cratère. Braves bêtes → Caressez Speki et Svanna.

→ Caressez Speki et Svanna. Chaque chose à sa place → Rapportez tous les lindworms à Ratatoskr.

→ Rapportez tous les lindworms à Ratatoskr. Cerf-vice rendu → Ramenez les cerfs des quatre saisons.

→ Ramenez les cerfs des quatre saisons. L'épreuve du feu → Terminez les épreuves du Muspellheim.

→ Terminez les épreuves du Muspellheim. Engagment total → Améliorez au maximum une armure.

→ Améliorez au maximum une armure. Ragnarök → Affrontez le Père de tout.

→ Affrontez le Père de tout. Grave erreur → Affrontez le roi Hrólf.

→ Affrontez le roi Hrólf. La reine légitime → Affrontez Gná.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À retrouver sur consoles PlayStation (PS4 et PS5),, narrant la suite des aventures de Kratos et Atreus, est sorti le 9 novembre 2022. Le titre de Santa Monica Studio possède, bien évidemment, une liste de trophées. D'ailleurs, vous pouvez la découvrir ci-dessous.Attention : certains intitulés/descriptifs de trophées peuvent vous spoiler l'aventure. Vous voilà prévenu !Afin d'obtenir le Platine de, portant le nom « L'ours et le loup », les joueurs et les joueuses devront terminer le jeu, effectuer certaines quêtes secondaires et surtout partir à la chasse des nombreux collectibles du jeu, entre autres. Sans plus tarder, voiciRappelons que notre test de God of War Ragnarök est disponible, si vous désirez avoir un avis avant de passer à l'achat.