God of War Ragnarök est passé gold

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!



On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! 💙 pic.twitter.com/vptHyKJ1JP — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 7, 2022

Très attendu par les joueurs et les joueuses,doit arriver au début du mois de novembre 2022 sur consoles PlayStation (PS4 et PS5). D'ailleurs, cela ne risque plus de changer.C'est via une publication sur le compte Twitter de Santa Monica Studio que nous apprenons la bonne nouvelle :. Comme vous le savez probablement déjà, cela signifie que ce deuxième opus est prêt à être distribué. De ce fait,. Ainsi, au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus qu'à patienter quelques semaines avant de pouvoir découvrir la suite des aventures de Kratos et d'Atreus.Pour rappel, sur God of War Ragnarök, et comparé au premier opus sorti en 2018, nous serons amenés à explorer les neufs royaumes. Alors que la menace du Ragnarök est de plus en plus présente, Kratos et Atreus se mettront alors en quête d'alliés et de réponses.Rendez-vous donc le 9 novembre pour découvrir God of War Ragnarök. À cette date, le titre se rendra disponible sur PS4 et PS5, et ce selon plusieurs éditions