Sur le site PlayStation et plus précisément sur la page de, de nouvelles images et détails ont en effet fait leur apparition pour notre plus grand bonheur. Les captures d'écran proviennent de la PS5 et nous permettent d'avoir, ainsi que des nouveaux lieux., paru en 2018. Nous avons affaire à unplus vieux et à undésormais adolescent, les deux traversant les neuf royaumes à la recherche d'alliés et de Tyr, le roi nordique de la guerre, tandis que les armées d'Asgard se préparent quant à elles à l'action.D'autre part,désire désormais en apprendre davantage suret toute la prophétie qui l'entoure mais aussi sur le rôle qu'il doit jouer dansdoit quant à lui se décider sur les choix à faire : se libérer de son passé pour être un bon père ou rester enchaîné par la peur de répéter ses erreurs.Enfin, nous apprenons que, avec de nouvelles capacités pourmais aussi pour. Lors des affrontements contre les dieux, les compétences de spartiate deseront mises à rude épreuve.Pour rappel, God of War Ragnarok sera disponible en 2022 sur PS4 et PS5. God of War, sortie n 2018, arrivera en début d'année sur PC