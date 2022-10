God of War Ragnarök : De nombreux spoilers circulent sur la Toile

Heads up: someone with a review code is (accidentally?) posting God Of War Ragnarök stuff online that you *might not want to see* until playing it for yourself so.. you've been warned — Nibel (@Nibellion) October 24, 2022

, développé par Santa Monica Studio et édité par Sony Interactive, est très attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, il ne reste plus que quelques jours à patienter afin de découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus. Pour rappel,doit débarquer le 9 novembre prochain sur consoles PlayStation. Malheureusement, le soft est victime de leaks.En effet, dequant à l'histoire de ce deuxième opuset, plus particulièrement sur les réseaux sociaux. De ce fait, en attendant la sortie officielle de, nous vous invitons à la prudence : si vous êtes intéressé par le jeu et que vous ne voulez pas être spoilé, nous vous recommandons de masquer certains mots liés au titre et à l'univers, sur les différents réseaux sociaux. Par exemple, sur Twitter, vous pouvez vous rendre dans vos paramètres, puis « Confidentialité et sécurité » afin de masquer les termes « God of War Ragnarök », « Kratos », « Atreus », « GOW », « Ragnarök », etc.Rappelons, finalement, que God of War Ragnarök arrive le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5, et ce selon plusieurs éditions