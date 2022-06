gamescom 2022 : PlayStation sera absent

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Chaque année, les joueurs et les joueuses attendent avec impatience deux événements vidéoludiques majeurs : l'E3 et la gamescom. En cette année 2022, l'E3 a malheureusement été annulé. En revanche, la gamescom aura bien lieu , à la fin du mois d'août. D'ailleurs, les dates sont d'ores et déjà connues :. L'événement se fera aussi bien en physique qu'en numérique.Alors que quelques semaines nous séparent du coup d'envoi de la gamescom 2022, plusieurs studios de développement et firmes ont annoncé qu'ils ne participeront pas à cette édition. En plus de Nintendo et Activision Blizzard,, via une interview avec Games Wirtschaft . Ce qui signifie, d'ailleurs, qu'aucun jeu PlayStation ne devrait être présenté lors de l'Opening Night Live.Ainsi, il ne faut pas s'attendre à en savoir plus quant àou Marvel's Spider-Man 2, au mois d'août, via la gamescom. En revanche, il y a des chances que ces titres se dévoilent dans les prochains mois, et, ce, probablement à travers des PlayStation Showcase ou des State of Play. En tout cas, nous l'espérons.Pour le moment, la liste complète des participants à la gamescom 2022 n'est pas encore connue. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations, au sujet de cette nouvelle édition de la gamescom, seront disponibles.