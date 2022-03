gamescom : Les dates de l'édition 2022, qui se fera en physique et en numérique, sont connues

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis la crise sanitaire de COVID-19, beaucoup d'événements vidéoludiques se sont vus reportés ou annulés ces dernières années. Or, certains d'entre eux reviennent en cette année 2022, au plus grand bonheur des joueurs et des joueurs, amateurs de salons.En effet,. D'ailleurs,. Afin de sécuriser les lieux et les personnes assistant à l'événement en personne, ils ont prévu des mesures bien particulières avec « une meilleure gestion des admissions, une gestion numérique des files d'attente, des allées plus larges ainsi que des attributions de billets limitées ». De plus, ils ont prévu un « vaste programme numérique », mais nous n'en connaissons pas le contenu, à l'heure actuelle.Mais ce n'est pas tout.Ils cherchent à « climatiquement neutres à moyen et long terme grâce à la réduction et à l'évitement des émissions de Co2, et à court terme grâce à la compensation carbone ». Les visiteurs pourront, d'ailleurs, contribuer à la cause en faisant un don ou bien en achetant un « ticket vert ».D'ailleurs, les dates de la Gamescom 2022 sont désormais connues :. Ce sera très probablement l'occasion d'avoir de nouvelles informations sur des jeux à venir et les premiers retours de la presse spécialisée sur certains titres.