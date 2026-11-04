God of War Laufey reporte sa sortie de plusieurs semaines et annonce une nouvelle date

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 novembre 2026 à 18h31
Santa Monica Studio a, très récemment, annoncé que God of War Laufey arrivera finalement un peu plus tard que prévu, en raison d'un report.
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God of War Laufey reporte sa sortie de plusieurs semaines et annonce une nouvelle date

Si de nombreux joueurs et joueuses avaient hâte d'être au mois de février 2027 pour découvrir God of War Laufey, ces derniers vont, malheureusement, devoir patienter plus longtemps que prévu. Santa Monica Studio a, effectivement, annoncé un report pour God of War Laufey.

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C'est via une récente publication sur son compte Twitter/X que Santa Monica Studio a partagé la mauvaise nouvelle : God of War Laufey n'arrivera finalement pas le 16 février, mais le 20 mai 2027. Ainsi, le prochain opus de la franchise est victime d'un report de plusieurs semaines. Santa Monica Studio a notamment déclaré à ce sujet : 

Depuis la révélation de God of War Laufey en juin, nous sommes profondément reconnaissants de constater l'engouement suscité par le périple de Faye à travers l'Everywhen. Nous ne tenons pas pour acquise la confiance accordée à notre studio pour créer une expérience extraordinaire, à la hauteur de la passion et du dévouement de nos fans.

Le studio compte bien profiter de ce temps supplémentaire pour peaufiner l'expérience et écrit ceci : « D'ici là, nous profiterons pleinement de chaque instant pour apporter les dernières touches et exploiter tout le potentiel du jeu ». Santa Monica Studio indique également que de plus amples informations à propos de God of War Laufey seront révélées « bientôt ».

Rendez-vous donc le 20 mai 2027 pour parcourir God of War Laufey, qui doit débarquer sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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