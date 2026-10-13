God of War Laufey aura le droit à une édition Collector, mais sans jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 octobre 2026 à 15h02
Santa Monica Studio et PlayStation ont, récemment, dévoilé l'édition Collector de God of War Laufey, qui ne comporte pas le jeu.
God of War Laufey aura le droit à une édition Collector, mais sans jeu

Au mois de février 2027, les joueurs et les joueuses pourront découvrir God of War Laufey, qui a le droit à plusieurs éditions. D'ailleurs, Santa Monica Studio et PlayStation ont lancé les précommandes de la version Collector. Pour autant, il convient de noter que l'édition Collector de God of War Laufey ne comprend pas le jeu, que ce soit en physique ou en numérique.

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Pas de jeu dans l'édition Collector de God of War Laufey

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En effet, la boîte Collector de God of War Laufey a été récemment présentée par PlayStation, notamment par le biais d'une publication sur Twitter/X. Donnant des détails sur son contenu, beaucoup de joueurs et de joueuses ont constaté que l'édition Collector de God of War Laufey ne contient pas le jeu (physique ou numérique). D'ailleurs, il est bien stipulé, sur l'image partagée pour l'occasion, que le jeu est vendu séparément. Évidemment, cette nouvelle n'a pas manqué de faire réagir la communauté, même si cela n'est pas la première fois qu'un Collector ne possède pas le jeu (Marvel's Spider-Man 2 peut être convoqué comme exemple ici).

Dans tous les cas, celles et ceux qui veulent mettre la main sur la boîte Collector de God of War Laufey, mais aussi parcourir les aventures de Faye, devront débourser plus de deux cents euros pour se procurer l'ensemble. À ce sujet, notons que le coffret est proposé à 149,99 € sur la boutique de PlayStation, tandis que l'édition Standard du titre coûte 79,99 € sur le PS Store.

Le contenu du coffret Collector de God of War Laufey

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En plus d'avoir dévoilé un premier visuel, PlayStation et Santa Monica Studio ont détaillé le contenu du coffret Collector de God of War Laufey

  • Figurine éclairée de Faye
  • Jeu de 51 cartes Oracle
  • Mini artbook

Sur la boutique de PlayStation, il est précisé que la figurine éclairée de la protagoniste est en résine : « Réalisée avec une minutie qui force le respect, la boîte Collector de God of War Laufey comprend une statue éclairée en résine de Faye, capturant son agilité mortelle en pleine action ». De plus, les cartes Oracle profitent d'illustrations « réalisées spécialement pour l'occasion ».

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey sort le 16 février 2027 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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