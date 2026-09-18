God of War Laufey et les jeux AAA critiqués par l'ancien directeur de The Last of Us

Alors que God of War Laufey s'annonce déjà comme l'un des jeux AAA les plus attendus de 2027, Bruce Straley (ancien directeur de The Last of Us) le prend comme exemple pour dénoncer ces productions qui semblent avoir atteint une limite.

Prévu pour le début de l'année 2027, God of War Laufey appartient au cercle des jeux AAA. Ces titres ont comme particularités de disposer d'un budget conséquent pour leur développement, de proposer de vastes mondes ouverts, d'utiliser les meilleures technologies possibles et de mobiliser des centaines de personnes pour leur création.

S'ils sont avant tout des investissements, les jeux AAA sont pensés pour offrir des claques visuelles et des univers prenants. Cependant, il semble que ces productions aient atteint un plafond de verre pour Bruce Straley, ancien directeur de The Last of Us. Mais plus inquiétant encore : il estime que ces titres n'offrent pas toujours une expérience à la hauteur de leur beauté.

Les graphismes et le retour sur investissement privilégiés au détriment de l'expérimentation

Dans le cadre d'un échange avec le magazine Edge, Bruce Straley explique que les grosses productions actuelles ont atteint un niveau technique extraordinaire. Toutefois, cette débauche de moyens est réservée principalement à l'esthétique du jeu sans toujours offrir des expériences de jeu innovantes. D'ailleurs, il qualifie les expériences et les mécaniques de jeu présentes dans les jeux AAA d'ennuyeuses.

De manière générale, au niveau AAA, on a l'impression qu'il n'y a aucune possibilité d'introduire des idées nouvelles et innovantes.

Mais pourquoi God of War Laufey est-il au centre de cette critique des productions AAA ? Pendant l'échange, le journaliste demande à Bruce Straley son avis sur la dernière production en date de Santa Monica Studio. Or, sa réponse fait écho à ses déclarations sur les productions AAA actuelles.

God of War Laufey, un jeu « magnifique » au gameplay décevant ?

Tout d'abord, il reconnaît être impressionné par les images partagées par Sony. Il déclare que « Quand je regarde ce jeu, chaque pixel est époustouflant. La quantité de travail et de savoir-faire investie dans la moindre image… J'ai moi-même créé ce genre de jeux, et je suis toujours impressionné ». Mais s'il insiste en disant que « C'est magnifique, mais ce que je vois du gameplay ne m'enthousiasme pas. »

Il ne critique pas là l'équipe responsable du développement de God of War Laufey mais les éditeurs qui privilégient la sécurité afin de rentabiliser leurs investissements. La prise de risque semble donc écartée de ce type de jeu et c'est l'un des plus gros défauts de ces derniers pour l'ancien directeur de The Last of Us.