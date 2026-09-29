God of War Laufey : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de God of War Laufey, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

Prévu pour le mois de février 2027, God of War Laufey est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment les fans de la franchise. Certains d'entre eux ont, ainsi, prévu d'y jouer dès le jour de sa sortie et s'interrogent dès lors sur les éditions proposées.



Comme à l'accoutumée, et pour n'importe quel jeu, le choix de l'édition est crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De ce fait, nous passons en revue les différentes éditions de God of War Laufey, tout en vous indiquant leur prix et les bonus de précommandes prévus.

Différentes éditions de God of War Laufey

Avantages Standard Deluxe Jeu de base, God of War Laufey Oui Oui Ensemble d'armure Alchimie obscure Non Oui Lame Alchimie obscure Non Oui Écailles d'archère Alchimie obscure Non Oui Catalyseur Alchimie obscure Non Oui Pack de ressources en jeu Non Oui Mini artbook numérique Non Oui Bande-son numérique officielle Non Oui

Bonus de précommande de God of War Laufey

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et les joueuses qui auront acheté God of War Laufey avant sa sortie officielle obtiendront les éléments suivants :

Ensemble d'armure Dernière volonté : Armure Dernière volonté Ceinture Dernière volonté

Apparence Feuilles d'or pour Phranque

Pack de ressources en jeu

Prix des différentes éditions de God of War Laufey

Le prix de vente des éditions de God of War Laufey n'est nécessairement pas le même, comme vous vous en doutez. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :

Édition Standard

PlayStation → 79,99 €

Édition Deluxe

PlayStation → 89,99 €



À ce propos, remarquons qu'une mise à niveau vers l'édition Deluxe numérique de God of War Laufey est disponible sur le PlayStation Store et est vendue à 10 €.

Où précommander God of War Laufey ?

God of War Laufey peut être précommandé directement via les plateformes officielles, à savoir sur :

Si vous désirez acheter God of War Laufey à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose de belles réductions sur diverses cartes PlayStation Store :

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



La sortie de God of War Laufey est programmée pour le 16 février 2027. Date à laquelle le nouveau jeu de Santa Monica Studio se rendra disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.