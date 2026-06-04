God of War Laufey : Qui est l'actrice incarnant Faye ?

De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de l'actrice jouant Faye dans God of War Laufey. Nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet.

Après s'être concentré sur Kratos et Atreus dans les deux derniers opus de la franchise God of War, Santa Monica Studio a décidé de narrer les aventures de Faye dans God of War Laufey. Deuxième femme du Fantôme de Sparte et mère d'Atreus, Faye est donc le personnage principal de God of War Laufey. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quelle est l'actrice qui incarne Faye dans God of War Laufey.

Qui est l'actrice jouant Faye dans God of War Laufey ?

Il est de plus en plus commun de voir des acteurs et actrices interpréter le rôle de différents personnages vidéoludiques, que ce soit via la Motion Capture et/ou le doublage. Pour God of War Laufey, Santa Monica Studio a fait appel à une actrice connue, qui a déjà incarné le personnage par le passé, soit dans l'opus Ragnarök : Deborah Ann Woll.

À lire également God of War Laufey n'est pas un préquel, confirme Cory Barlog

Ici, c'est-à-dire pour God of War Laufey, Deborah Ann Woll prête sa voix et joue Faye via la Motion Capture. Peu de temps après l'annonce du jeu, qui a eu lieu durant le State of Play du 2 juin 2026, la vidéo « Meet the Cast » de God of War Laufey, avec Deborah Ann Woll, a été publiée sur la chaîne YouTube de PlayStation.

Les rôles passées de l'actrice de Faye de God of War Laufey

Deborah Ann Woll est une actrice américaine assez connue. Elle apparaît dans la série TV True Blood, dans laquelle elle incarne Jessica Hamby. Plus récemment, Deborah Ann Woll a prêté ses traits à Karen Page, qui figure dans la série TV Daredevil, mais aussi dans The Punisher. Deborah Ann Woll a également joué dans plusieurs longs métrages, tels que Escape Game ou encore Elle s'appelle Ruby. L'actrice est aussi passionnée de D&D (Donjons & Dragons).









Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey ne possède pas encore de date sortie mais doit débarquer sur la dernière console de PlayStation, la PS5.