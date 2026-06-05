God of War Laufey peut être apprécié en tant que standalone, mais jouer aux précédents jeux est préférable

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 juin 2026 à 14h47
God of War Laufey est bel et bien un standalone qui peut être approché par les nouveaux venus, mais jouer aux deux précédents titres est tout de même recommandé.
God of War Laufey peut être apprécié en tant que standalone, mais jouer aux précédents jeux est préférable

Depuis l'annonce de God of War Laufey, qui a eu lieu durant le State of Play du 2 juin dernier, beaucoup de joueurs et de joueuses se demandent s'il est nécessaire d'avoir joué aux précédents opus de la franchise, God of War (2018) et God of War Ragnarök. PlayStation a, récemment, apporté des informations à ce sujet et recommande de parcourir les précédents titres avant de se lancer dans God of War Laufey.

Jouer aux précédents God of War est recommandé pour God of War Laufey

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Comme vous le savez probablement déjà, God of War Laufey est considéré comme une « expérience standalone ». Cela signifie que les nouveaux venus sur la franchise peuvent tout à fait se plonger dans God of War Laufey directement, et ce, sans avoir parcouru les précédents jeux au préalable. Cependant, cela reste recommandé, car avoir fait God of War (2018) et God of War Ragnarök permettra de mieux appréhender l'histoire de God of War Laufey et d'avoir quelques notions sur l'univers ainsi que la protagoniste, Faye.

D'ailleurs, cela est notifié sur la page PlayStation du titre, où nous pouvons lire les mots suivants dans la section FAQ : 

Non, God of War Laufey peut se jouer de manière totalement indépendante. Cela dit, pour profiter pleinement de l'univers et des personnages, il est recommandé aux joueurs de jouer à la fois à God of War (2018) et à God of War Ragnarök, tous deux disponibles sur PlayStation 4, PlayStation 4 et PC.

God of War Laufey continue l'histoire 

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Cela est d'autant plus recommandé que God of War Laufey n'est pas un préquel, comme l'a affirmé Cory Barlog, il y a peu de temps. En effet, il a été précisé que God of War Laufey est dans la continuité de God of War (2018), et prend plus précisément place après les funérailles de Faye (moment narré au début de l'opus cité). God of War Laufey nous racontera alors les péripéties de l'héroïne dans L'Everywhen, décrit comme « l'au-delà des dieux ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Laufey doit arriver sur PS5, mais aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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