God of War Laufey annoncé sur PS5, avec 20 minutes de gameplay

Annoncé lors du State of Play du 2 juin 2026, God of War Laufey marque un tournant majeur pour la franchise. Santa Monica Studio place Faye au cœur d'une aventure inédite explorant l'au-delà des dieux, avec un système de combat mêlant la frénésie de l'ère grecque à la narration nordique.

L'attente est enfin terminée pour les passionnés de la franchise phare de PlayStation. Lors du dernier State of Play, Santa Monica Studio a créé l'événement en dévoilant God of War Laufey, le prochain volet canonique de la série. Cette fois, les joueurs ne contrôleront pas le célèbre Fantôme de Sparte, mais son épouse, la redoutable guerrière Laufey, plus connue sous le nom de Faye. Incarnée à nouveau par l'actrice Deborah Ann Woll, elle se retrouve plongée dans une aventure inattendue qui débute là où son histoire semblait s'être achevée.

Un réveil brutal dans l'au-delà des dieux

La mort n'était qu'un commencement. Après ses funérailles dans le premier opus de la saga nordique, Faye s'éveille dans une dimension étrange appelée le Everywhen. Ce royaume transcendantal sert de point de convergence et de terminus pour toutes les magies, un lieu où les divinités et créatures issues de diverses mythologies se croisent, souvent dans la violence. Elle découvre rapidement que les plans minutieux qu'elle avait élaborés pour protéger Kratos et Atreus sont menacés.

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Pour sauver sa famille, Faye doit affronter des entités divines impitoyables, à l'image de Sekhmet et Begtse, qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée de cette nouvelle intruse. Le directeur créatif Cory Barlog et la réalisatrice du jeu Ariel Lawrence promettent une exploration profonde de l'humanité, des forces et des failles de ce personnage dont l'héritage plane sur les Neuf Royaumes depuis si longtemps.

Un gameplay hybride entre nostalgie et modernité

Si l'histoire s'annonce poignante, le système de combat promet de bousculer les habitudes des joueurs. En tant que Main d'Or des Jötnar, Faye possède une agilité mortelle et des pouvoirs redoutables. Les développeurs ont conçu ses mouvements pour offrir une fluidité aérienne rappelant furieusement les premiers épisodes de l'ère grecque, tout en conservant la brutalité viscérale des opus récents.









Cette mobilité accrue permet à Faye de lier des attaques au sol et dans les airs sans la moindre interruption. Elle sera également équipée d'une épée légendaire confiée par sa nouvelle alliée, Rue. La magie des Géants joue un rôle central, puisque Faye peut frapper ses ennemis avec une force telle qu'elle sépare leur âme de leur corps, ouvrant la voie à des combos dévastateurs et inédits.

Des compagnons de route inattendus

Faye ne sera pas seule dans ce monde hostile. Elle fera la rencontre de deux alliés atypiques peu après son réveil. Phranque, interprété par Jack Quaid, est un cube cosmique curieux et dévoué, prêt à tout pour défendre ses amis. Rue, jouée par Perlina Lau, est la gardienne d'un ruban enchanté chargée de veiller sur l'épée surpuissante que Faye finira par manier.

Ensemble, ils devront percer les mystères du Everywhen pour espérer trouver un moyen de ramener Faye chez elle. Avec plus de vingt minutes de gameplay déjà dévoilées (voir ci-dessus), God of War Laufey s'annonce comme une évolution majeure et audacieuse pour le studio californien. Aucune date de sortie n'a cependant été indiquée.