GOALS : Le nouveau jeu de foot réalise un miracle technique et rend le ping obsolète

Marre des matchs de foot en ligne gâchés par une latence insupportable ? Alors que GOALS vient tout juste de bousculer le genre, son fondateur nous révèle comment son moteur maison, SENTEC, promet d'éradiquer le lag, même avec un ping désastreux.

C'est la hantise de tout joueur de simulation de football, ou de jeux tactiques en général : appuyer sur une touche et voir son joueur s'exécuter une demi-seconde trop tard. Alors que GOALS tente de se faire une place au soleil, l'équipe de développement nous a expliqué dans une interview exclusive comment il a essayé de réduire cette latence.

L'infrastructure réseau des jeux de sport est datée

Pour le studio, fondé par Andreas Thorstensson, ancien joueur professionnel de Counter-Strike, il était impensable de lancer un titre compétitif sur les bases techniques actuelles du marché. Selon son créateur, le genre est tout simplement à la traîne par rapport aux autres disciplines de l'esport :

Le netcode est pratiquement un problème résolu dans la plupart des autres genres, du FPS aux jeux de combat, pourtant les titres de sport continuent de lutter avec des infrastructures en ligne obsolètes.

Ce retard technologique se traduit par un gameplay incohérent et un avantage injuste pour ceux qui profitent d'une connexion optimale. Pour y remédier, l'équipe n'a pas cherché à patcher l'existant : elle a reconstruit un moteur de jeu à partir de zéro.

SENTEC, la potion magique anti-lag

Ce moteur maison, baptisé SENTEC (actuellement en instance de brevet), est le cœur de la promesse de GOALS. L'objectif affiché est de rendre le ping presque invisible dans le calcul des actions sur le terrain. Et les premiers retours semblent confirmer cette prouesse technique. « Vous pouvez jouer avec 150 ms de ping et bénéficier d'une expérience toujours très réactive. Nous avons organisé des tournois intercontinentaux avec d'excellents résultats. »

En retirant l'avantage compétitif traditionnellement lié à une basse latence, GOALS pose des bases saines pour sa future scène esports. Reste à voir si, sur la durée, cette formule magique saura convaincre les joueurs déçus par des années de déconnexions et de lourdeur en ligne.







Dès maintenant disponible en free-to-play sur PC et consoles, GOALS vise à attirer celles et ceux qui sont déçus par les autres jeux du genre. La suite de notre interview paraîtra très vite sur GAMEWAVE.