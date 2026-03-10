GOALS va lancer sa bêta ouverte sur PC et console

GOALS lance sa version 2.0, avec un nouveau mode et beaucoup de changements

Le jeu de football gratuit GOALS franchit un cap majeur avec le déploiement de sa version 2.0. Au programme, une refonte complète du gameplay, l'arrivée très attendue d'un mode classé en cinq contre cinq et l'introduction de tournois solo. Une évolution pensée pour bousculer les références du genre.