GOALS va lancer sa bêta ouverte sur PC et console

Le monopole d'EA Sports sur les jeux de football virtuels pourrait bien vaciller. GOALS, un nouveau titre free-to-play très ambitieux, lance sa bêta ouverte cette semaine. Avec des promesses fortes contre les défauts historiques de la franchise concurrente, ce challenger compte bien séduire les joueurs déçus.
Après avoir taclé FC 26 et la licence en général
avec une nouvelle bande-annonce, GOALS passe à la vitesse supérieure
, et n'a pas le droit de se manquer, avec l'ouverture d'une bêta. Annoncé il y a plusieurs années, le jeu n'est pas encore accessible à tous, mais nous sommes dans la dernière ligne droite, et tout le monde va pouvoir l'essayer dans quelques jours.
Une bêta ouverte très attendue sur consoles et PC
Les joueurs n'auront pas à patienter bien longtemps pour mettre les mains sur cette nouvelle proposition. La bêta ouverte de GOALS sera officiellement lancée le 13 mars prochain
. Le titre sera accessible à un large public puisqu'il sera disponible simultanément sur PC via la plateforme Steam, mais également sur les consoles de dernière génération, à savoir la PlayStation 5 et les Xbox Series X et S. Cette disponibilité multiplateforme immédiate démontre les fortes ambitions du studio de développement, qui souhaite frapper fort dès ses premiers jours d'existence publique
.
En choisissant cette fenêtre de lancement, les créateurs de GOALS profitent d'un moment de creux stratégique chez la concurrence
. En effet, les joueurs de FC 26
se trouvent actuellement dans une période de transition, attendant patiemment l'arrivée de la promotion de l'Équipe de la Saison, bien que FUT Birthday attire les joueurs. Cela reste néanmoins un moment idoine pour proposer une alternative rafraîchissante et totalement gratuite.
Un tacle appuyé aux défauts historiques d'EA Sports
Ce qui frappe le plus dans la communication autour de ce nouveau titre, c'est l'agressivité assumée de sa campagne marketing. Le studio n'hésite pas à cibler directement les frustrations accumulées par les fans de la franchise d'Electronic Arts au fil des décennies. En plus du tacle dans la dernière bande-annonce, sur X (anciennement Twitter), l'annonce de la date de la bêta s'est accompagnée d'un message qui ne laisse aucune place au doute quant à sa cible
.
Fatigué des lags, des scripts et des jeux de sport cassés.
Il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre que ces critiques visent directement FC 26. Depuis des années, la communauté dénonce régulièrement des problèmes de connexion récurrents et une mécanique de jeu souvent perçue comme scriptée, favorisant artificiellement certains scénarios de match. GOALS se positionne ainsi comme le sauveur providentiel, promettant une expérience fluide, équitable et purement basée sur le talent des joueurs. Mais comme dit plus haut, il n'a pas le droit à l'erreur, au risque d'être l'arroseur arrosé. Cette bêta permettra de prendre la température une première fois.
Rendez-vous dès le 13 mars donc, pour découvrir la bêta ouverte de GOALS sur PC, PS5 et Xbox Series
. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace dédié aux commentaires si vous comptez l'essayer, ou attendre les premiers retours.
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