GOALS lance sa version 2.0, avec un nouveau mode et beaucoup de changements

Le jeu de football gratuit GOALS franchit un cap majeur avec le déploiement de sa version 2.0. Au programme, une refonte complète du gameplay, l'arrivée très attendue d'un mode classé en cinq contre cinq et l'introduction de tournois solo. Une évolution pensée pour bousculer les références du genre.

Disponible en free-to-play depuis le mois de juin, GOALS vient de déployer sa mise à jour 2.0.0, marquant ainsi la plus importante évolution du jeu depuis son lancement. Conçu autour d'un gameplay nerveux et basé sur le talent brut des joueurs, le titre entend bien s'imposer durablement dans le paysage vidéoludique. Cette nouvelle version ne se contente pas de quelques ajustements cosmétiques, mais propose une véritable refonte de l'expérience de base, accompagnée de fonctionnalités inédites destinées à enrichir la proposition globale.

Le mode classé en cinq contre cinq change la donne

Cette version 2.0.0 introduit le très attendu mode classé en 5v5, offrant une véritable expérience de football réduit. Contrairement au traditionnel 11v11, ce mode possède ses propres règles spécifiques. Les développeurs ont notamment intégré un système de cartons bleus, entraînant des désavantages numériques temporaires pour l'équipe pénalisée.

De plus, la dimension sociale est largement mise en avant puisqu'il est désormais possible de former un groupe avec ses amis avant de fouler la pelouse virtuelle, permettant ainsi de progresser ensemble dans le classement mondial.

The Trial, une alternative séduisante pour les joueurs solitaires

Pour celles et ceux qui préfèrent éviter la pression immédiate des affrontements compétitifs en ligne, le studio a imaginé une toute nouvelle approche baptisée The Trial. Il s'agit d'une expérience de tournoi inédite où le joueur fait équipe avec des partenaires gérés par l'intelligence artificielle.

L'objectif est de franchir plusieurs manches successives pour atteindre le sommet et débloquer de nombreuses récompenses. Ce mode bénéficie d'une présentation unique et de règles spécifiques, constituant une porte d'entrée idéale pour les nouveaux venus.

Une jouabilité affinée et une intelligence artificielle repensée

Au-delà des nouveaux modes de jeu, les fondations mêmes de GOALS ont été consolidées. Les équipes de développement se sont concentrées sur la réactivité des commandes et la profondeur stratégique. Les améliorations se comptent par centaines, touchant aussi bien les passes et les déplacements que la défense et le placement de l'intelligence artificielle. Le système d'intégration des nouveaux joueurs a également été entièrement repensé avec des tutoriels dynamiques et une interface plus claire.

Nous sommes incroyablement impatients de présenter cette version 2.0.0 et de faire passer le jeu au niveau supérieur. Suite aux retours de la communauté, l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour concrétiser notre vision. La jouabilité est plus réactive, engageante et compétitive que jamais.

Cette déclaration d'Andreas Thorstensson, directeur général du studio, souligne la volonté de placer le gameplay au centre des préoccupations. Il précise également que l'arrivée du 5v5 constitue une opportunité passionnante pour découvrir ou redécouvrir le titre.

Enfin, l'expérience multijoueur bénéficie d'un matchmaking amélioré, d'une meilleure stabilité de connexion et de la possibilité précieuse de rejoindre une partie après une déconnexion involontaire. Les systèmes de progression ont été étendus, offrant de nouveaux défis et des récompenses inédites. GOALS est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.