GOALS dévoile une nouvelle bande-annonce, du gameplay et se moque FC 26

Le monopole d'EA SPORTS FC sur les simulations de football pourrait bien vaciller. Le jeu GOALS vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce qui ne manque pas de piquant, n'hésitant pas à tacler ouvertement les défauts historiques de la célèbre franchise d'Electronic Arts.
L'hégémonie d'Electronic Arts sur le marché des jeux de football est une réalité depuis de nombreuses années, mais celle-ci pourrait bien se terminer dans les mois qui viennent. En plus d'UFL
et du potentiel retour d'eFootball (PES) avec la Ligue des Master
, un nouveau challenger compte bien bousculer cet ordre établi. Le jeu GOALS
vient de publier une nouvelle bande-annonce qui fait déjà beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Loin de se contenter de présenter son gameplay, le titre a fait le choix audacieux d'attaquer frontalement son principal concurrent, EA FC
.
Une bande-annonce qui tacle sévèrement FC 26
Il est de notoriété publique que la communauté des joueurs de simulations de football exprime une certaine frustration face aux itérations annuelles qui se succèdent. Les développeurs de GOALS semblent l'avoir parfaitement compris et ont décidé de capitaliser sur ce sentiment de lassitude pour construire leur communication.Le nouveau trailer de GOALS s'ouvre sur une scène familière pour beaucoup de joueurs
. On y voit un créateur de contenu en pleine crise de nerfs, se plaignant d'un jeu lent, souffrant de latence et dramatiquement identique d'une année sur l'autre. Le point d'orgue de cette séquence survient lorsqu'il s'interroge à haute voix. « Pourquoi est-ce que je continue à jouer à ça ?
»
Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour comprendre que ces piques acérées sont directement destinées à la licence EA SPORTS FC, anciennement connue sous le nom de FIFA. La franchise d'Electronic Arts, bien qu'elle soit de très loin la plus populaire et la plus vendue au monde, est régulièrement pointée du doigt par ses propres fans pour son manque d'innovation et ses problèmes techniques récurrents
. Le message des créateurs de GOALS est limpide, ils entendent les critiques et partagent le même constat.
La promesse d'un gameplay fluide et sans scripts
Après cette introduction piquante, la vidéo prend un tout autre rythme pour dévoiler ce que GOALS a réellement dans le ventre. Un véritable appel au réveil est lancé à la communauté, invitant les joueurs à exiger mieux de leurs jeux de sport virtuels.
Les séquences de match qui suivent mettent l'accent sur une action explosive. Les développeurs promettent une expérience où le football retrouve sa nature rapide et réactive. Surtout, la bande-annonce insiste sur l'absence totale de scripts, une critique fréquemment adressée aux derniers opus d'EA SPORTS FC où les joueurs ont parfois l'impression de ne pas maîtriser l'issue des rencontres. Du gameplay a même été partagé, bien qu'il ne s'agisse pas d'une version définitive, le titre étant toujours en développement.
Une date de sortie encore mystérieuse
Pour le moment, aucune date de sortie officielle n'a été communiquée pour GOALS
. Cependant, l'intensification de la campagne marketing depuis quelques mois indique clairement que le développement avance à grands pas. S'attaquer directement au roi du genre est une stratégie risquée mais terriblement efficace pour attirer l'attention du public
.
Reste à savoir si le jeu final parviendra à tenir toutes les promesses affichées dans cette vidéo promotionnelle, ou si nous aurons le droit qu'à un jeu de foot sans âme, qui sera aussitôt oublié. Quoi qu'il en soit, l'émergence d'une concurrence solide ne peut être qu'une excellente nouvelle pour les amateurs de football virtuel, qui pourraient enfin bénéficier d'une véritable alternative sur le marché, ou au moins motiver EA Sports à retravailler son gameplay.
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