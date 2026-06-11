GOALS : Patch 1.00.08 du 11 juin, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 juin 2026 à 16h49
GOALS se dote déjà d'un deuxième correctif, lequel permet de résoudre de nombreux soucis, tout en apportant plusieurs équilibrages importants au gameplay.
GOALS : Patch 1.00.08 du 11 juin, les détails

Disponible depuis une semaine, GOALS accueille déjà un deuxième correctif pour répondre aux attentes des joueurs. Entre corrections de problèmes et équilibrages à tous les niveaux, la communauté devrait apprécier cette mise à jour, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver le patch notes en français ci-dessous.

Patch 1.00.08 de GOALS

Gameplay

  • Amélioration du ciblage des centres pour des transmissions plus cohérentes et précises dans la surface de réparation.
  • Augmentation de la réactivité du dribble pour donner aux joueurs un contrôle plus direct du ballon.
  • Réduction du délai des passes, rendant le jeu de passe plus rapide et plus immédiat.
  • Amélioration de la réactivité du changement de joueur (L1) et de la sélection de la cible.
  • Réduction de l'efficacité du gardien de but lorsqu'il se précipite hors de sa cage.
  • Amélioration du dribble en sprint pour les joueurs ayant une note plus faible.
  • Amélioration du ciblage et de l'exécution des passes en profondeur courtes.
  • Amélioration du positionnement et des réactions de l'IA défensive face aux longues passes en profondeur à terre.
  • Augmentation de la conservation de la vitesse pour les joueurs effectuant des appels de balle déclenchés.
  • Amélioration du contrôle lors de la première touche et de la maniabilité du ballon.
  • Réduction de l'efficacité du mouvement de lutte (jockey).
  • Réduction de l'efficacité des passes en profondeur lobées.
  • Réduction de l'efficacité du pressing du second joueur.
  • Améliorations de l'IA offensive, incluant des appels plus intelligents, un meilleur espacement, plus de mouvements sans ballon et un meilleur positionnement de soutien pour créer des opportunités de passe et d'attaque plus nettes.

Animations

  • Amélioration des animations de changement de direction en dribble.
  • Mise à jour des animations de préparation dans le salon.

Interface utilisateur

  • Réorganisation des défis pour mieux séparer les objectifs quotidiens, hebdomadaires et de la Coupe Mondiale.
  • Correction des affichages de prix incorrects dans la boutique Premium Steam pour certaines devises.
  • Correction des aperçus de maillots qui ne se réinitialisaient pas correctement dans la personnalisation du club lors de l'utilisation d'une manette.
  • Correction des gels de menu qui pouvaient survenir lors de la reprise d'une console depuis le mode veille pendant les tournois à élimination directe.

Général

  • Multiples améliorations de la stabilité et des performances.
  • Correction d'un problème au démarrage qui pouvait empêcher certains joueurs sur Steam et sur des PC moins puissants de lancer le jeu.
  • Correction d'un gel de menu lors de l'ouverture de la boutique en jeu avec l'overlay Steam désactivé.
  • Correction des invitations Steam qui ne fonctionnaient pas correctement lorsque l'overlay Steam était désactivé.
  • Amélioration de la détection automatique des paramètres graphiques pour les PC à configuration modeste.
  • Correction des panneaux publicitaires au bord du terrain qui apparaissaient parfois vides pendant les matchs.
  • Correction d'un problème où des tickets de salon obsolètes pouvaient interférer avec les recherches de matchmaking.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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