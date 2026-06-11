GOALS : Patch 1.00.08 du 11 juin, les détails

GOALS se dote déjà d'un deuxième correctif, lequel permet de résoudre de nombreux soucis, tout en apportant plusieurs équilibrages importants au gameplay.

Disponible depuis une semaine, GOALS accueille déjà un deuxième correctif pour répondre aux attentes des joueurs. Entre corrections de problèmes et équilibrages à tous les niveaux, la communauté devrait apprécier cette mise à jour, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver le patch notes en français ci-dessous.