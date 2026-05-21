GOALS, le rival de EA SPORTS FC, dévoile sa date de sortie, toute proche

Le studio GOALS AB a annoncé la date de sortie de son ambitieux jeu de football gratuit. Pensé pour la compétition et dépourvu de script, ce nouveau titre multiplateforme compte bien bousculer le monopole d'EA Sports avec un gameplay exigeant et novateur.

L'hégémonie d'EA SPORTS FC pourrait bien vaciller d'ici quelques semaines. Le studio suédois GOALS AB a officiellement confirmé que son très attendu jeu de football, sobrement intitulé GOALS, sortira très vite, d'ici quelques jours même. Une annonce surprise qui ravit une communauté de joueurs souvent lassée par le manque d'innovation des simulations sportives actuelles. Ce nouveau venu, entièrement gratuit et multiplateforme, compte bien imposer sa propre vision du ballon rond virtuel en revenant aux fondamentaux qui ont fait la gloire de ce genre si populaire.

Une date de sortie imminente

GOALS arrivera effectivement dès le 4 juin, soit dans deux semaines, et peu avant l'ouverture de la Coupe du monde. L'ambition première des développeurs est de proposer une expérience véritablement compétitive et juste. Fini les mécaniques frustrantes ou le fameux script qui dicte l'issue d'une rencontre de manière artificielle et aléatoire. Le titre repose sur une philosophie de jeu exigeante où chaque passe, chaque tacle et chaque frappe dépendent uniquement de la précision, du timing et des réflexes individuels du joueur manette en main.

Le projet est dirigé par Andreas Thorstensson, ancien joueur professionnel de Counter-Strike, qui apporte son immense expertise de l'esport pour bâtir un écosystème sain et pérenne. Pour garantir cette équité absolue, le studio a conçu sa propre technologie réseau baptisée SENTEC. Ce code réseau exclusif a été pensé spécifiquement pour offrir des matchs d'une fluidité absolue, sans aucun décalage, peu importe la plateforme ou le pays depuis lequel vous jouez. Les créateurs l'affirment d'ailleurs avec une grande assurance.

Notre ambition est de fournir le meilleur code réseau au monde pour un jeu de sport afin de garantir une compétition parfaite.

Un concurrent sérieux et gratuit pour FC 26 et FC 27

Contrairement aux cadors du genre qui s'appuient massivement sur des licences officielles onéreuses, ce nouveau jeu prend une direction totalement différente. Chaque utilisateur devra construire et faire évoluer sa propre équipe composée de joueurs uniques et générés par le système. Cette approche permet de forger un véritable écosystème compétitif où les compétences priment sur la simple accumulation de cartes virtuelles représentant des stars mondiales du ballon rond.

La phase de test récente a rencontré un franc succès auprès des testeurs. Le studio a d'ailleurs profité de cette période d'essai pour ajuster finement les mécaniques de jeu en fonction des nombreux retours de la communauté. L'équipe de développement n'a pas non plus hésité à faire le buzz avec une bande-annonce moquant ouvertement son rival FC 26, affichant clairement ses intentions belliqueuses de bousculer le marché.

Il n'y aura pas de nouvelle phase bêta avant le lancement officiel. Dès le 4 juin, les passionnés pourront télécharger le jeu gratuitement et juger par eux-mêmes si les promesses d'un gameplay sans script et d'une fluidité parfaite sont réellement tenues. Après UFL, qui manque encore de contenu, c'est donc un deuxième concurrent de taille que voir débarquer Electronic Arts. Reste à savoir si la sauce prendra.