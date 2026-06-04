GOALS est enfin disponible gratuitement, avec KSI en vedette

Attendu par les amateurs de ballon rond, le jeu de football gratuit GOALS fait son arrivée aujourd'hui sur consoles et PC. Promettant une expérience purement compétitive et sans mécaniques frustrantes, ce nouveau concurrent entend bien bousculer les géants du secteur avec un gameplay basé uniquement sur le talent.

Le marché des simulations de football accueille aujourd'hui un nouveau challenger de taille. Disponible gratuitement dès maintenant, sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, GOALS se présente comme la nouvelle évolution du genre. Entièrement jouable en cross-platform, le titre promet d'ouvrir une nouvelle ère axée sur la réactivité, l'équité et surtout, les compétences réelles des manettes. Fini les frustrations liées aux scripts ou aux rebonds hasardeux, les développeurs assurent que le meilleur joueur remportera systématiquement la victoire.

Une philosophie centrée sur le talent pur

GOALS place l'utilisateur au centre de l'action en lui confiant le contrôle absolu de chaque mouvement sur le terrain virtuel. La philosophie du jeu repose sur un football authentique et gratifiant. L'équipe de développement a mis un point d'honneur à supprimer toute mécanique externe ou système de compensation qui viendrait fausser les résultats. Chaque passe, chaque tacle et chaque tir dépendent exclusivement de la précision individuelle, du bon timing et de la réactivité de celui qui tient la manette.

GOALS est conçu pour refléter les jours de gloire des jeux de football, en ramenant la pureté et le talent du beau jeu sur nos écrans. Pendant des années, le secteur a stagné, laissant les fans désabusés par des modèles de licences surchargés et un gameplay médiocre.

Ces mots d'Andreas Thorstensson, directeur général du studio, confirment l'ambition de concurrencer les plus grands noms de l'industrie en remettant le gameplay au premier plan.

Un moteur maison et l'arrivée des Originaux

Pour soutenir cette vision compétitive, le jeu s'appuie sur un moteur propriétaire baptisé SENTEC. Ce dernier a été pensé pour garantir une intégrité totale sur le long terme. Torbjörn Söderman, directeur technique, précise que cette technologie assure des mouvements et des collisions sans aucun décalage. L'objectif est d'offrir une fluidité parfaite, peu importe la plateforme utilisée.

L'une des grandes innovations réside dans le système de génération et de développement des athlètes. Chaque club possède des recrues uniques qui évoluent au fil de la progression. Le concept va encore plus loin avec les Originaux, des personnalités réelles intégrées au jeu. Le célèbre créateur de contenu et entrepreneur KSI ouvre le bal en tant que premier Original jouable dès le lancement. Visuellement fidèles à la réalité, ces avatars évolueront différemment selon votre style, garantissant qu'aucun Original ne sera identique à un autre.

GOALS est donc dès maintenant disponible et donne accès à une multitude de mode, qu'ils soient multijoueur ou solo. Les plus compétitifs pourront se lancer dans des matchs classés ou des tournois à enjeux, tandis que les débutants perfectionneront leurs tactiques dans la zone d'entraînement ou lors de rencontres amicales, et les tournois solo. Des défis quotidiens et hebdomadaires permettront de financer son club et d'améliorer les statistiques de ses recrues. Enfin, une boutique offre la possibilité de personnaliser l'identité visuelle de son équipe avec des maillots inédits et des célébrations, tout en échangeant ses cartes de faible niveau contre de nouveaux packs.

Retrouvez donc GOALS dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series, en free-to-play. Vous pouvez aussi consulter notre test pour avoir un premier avis.