eFootball : Une fuite révèle la fenêtre de sortie tant attendue de la Ligue des Masters

Konami semble enfin prêt à répondre aux attentes des fans de la première heure. Alors que la communauté réclame le retour du mode carrière emblématique depuis la transition vers le free-to-play, de nouvelles informations suggèrent une arrivée imminente de la Ligue des Masters, potentiellement dès cet été.
C'est sans doute l'arlésienne la plus tenace de la simulation de football moderne. Depuis l'abandon de la marque Pro Evolution Soccer au profit d'eFootball
, les joueurs adeptes des expériences solo se sentent orphelins. La promesse d'un retour de la Ligue des Masters, ce mode carrière légendaire où l'on bâtit une équipe de rêve à partir de rien, a longtemps flotté comme un mirage
. Pourtant, il a été officialisé, une nouvelle fois, il y a quelques semaines, et selon de nouvelles fuites crédibles, l'attente toucherait enfin à sa fin
. Konami aurait en effet planifié le déploiement de ce contenu majeur bien plus tôt que ce qui était espéré.
Un déploiement stratégique dès cet été ?
D'après les informations relayées par l'insider efootball_BDX
sur les réseaux sociaux, Konami ne compte pas attendre indéfiniment. Si l'éditeur avait évoqué son intention de ressusciter ce mode plus tôt ce mois-ci
, le calendrier se précise. Il semblerait que l'événement à venir autour de la Ligue des Masters ne soit dans un premier temps qu'une version préliminaire, une sorte d'avant-goût avant le grand plongeon. Cependant, la version complète et définitive ne serait pas loin derrière
.
La fuite indique explicitement que l'expérience totale est attendue aux alentours de la sortie d'eFootball 2027
. Pour celles et ceux qui ne suivent pas la nomenclature parfois complexe du titre free-to-play, cette mise à jour majeure est prévue pour arriver plus tard cette année, probablement autour du mois d'août, voire début septembre
. C'est une fenêtre de tir habituelle pour l'éditeur japonais qui cherche systématiquement à prendre de l'avance sur son concurrent direct.
Couper l'herbe sous le pied d'EA SPORTS FC
Le timing est crucial dans cette industrie. En visant une sortie majeure en août avec la mise à jour eFootball 2027 et donc de cette Masters League très attendu, Konami s'offre une opportunité en or, celle de capter l'attention des joueurs de football virtuel avant l'arrivée du mastodonte d'en face. FC 27
n'est en effet pas attendu avant la fin du mois de septembre. Ces quelques semaines d'intervalle pourraient permettre à eFootball de faire revenir les déçus et les nostalgiques grâce à son argument le plus fort, une Ligue des Masters modernisée, d'autant plus que le mode Carrière d'EA SPORTS FC est sur le déclin
.
Cependant, il convient de rester prudent sur la nature du contenu. La source précise bien une distinction entre l'événement imminent et le mode complet. Mais si le mode complet est attendu pour cet été, cette version de mise en bouche, d'essai, pourrait, elle arrive d'ici quelques semaines tout au plus.
Cela suggère que les joueurs devront peut-être se contenter d'une version allégée dans un premier temps avant de retrouver la profondeur de gestion qui a fait la gloire de la franchise à l'époque de PES. Reste à voir si cette stratégie suffira à convaincre une communauté devenue méfiante après des années de promesses et de reports. Si Konami parvient à livrer une expérience solo solide et sans micro-transactions abusives
, le rapport de force pourrait, pour la première fois depuis longtemps, s'équilibrer légèrement. Mais le retour dans attendu de la Ligue des Masters, qui a bercé la jeunesse de nombre d'entre nous, est plus proche que jamais.
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