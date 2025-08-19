Un nouveau State of Play serait prévu dans peu de temps

Il se pourrait bien qu'un nouveau State of Play soit envisagé dans les prochaines semaines.

Un nouveau State of Play en approche ?

Nous allons donc bientôt recevoir des informations de la part de Sony.

Un nouvel événement PlayStation qui semble plausible

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Alors que les prochains mois s'annoncent chargés en sorties, les constructeurs et éditeurs regardent déjà vers l'avenir. Si l'Opening Night Live de la gamescom 2025 nous permettra d'en savoir plus quant à certains nouveaux jeux, d'autres événements pourraient également être programmés. D'ailleurs,En effet, dans un nouveau podcast sur la chaîne YouTube Giant Bomb,. Jeff Grubb mentionne plus précisément la fenêtre suivante : « à la fin ou avant la fin du mois de septembre » :À l'heure actuelle, nous n'en savons malheureusement pas plus. Évidemment, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes, étant donné qu'il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. Sony n'a pas confirmé ou infirmé ces propos. Mais, nous vous tiendrons informés.Toutefois, il semble tout à fait possible qu'un State of Play soit programmé pour la rentrée scolaire 2025. Il s'agit, effectivement, d'une période idéale pour les constructeurs, les éditeurs et les studios de développement pour donner des nouvelles de leur(s) prochain(s) projet(s) vidéoludique(s). Et ce, d'autant plus que PlayStation n'est pas présent à la gamescom de cette année 2025.Reste donc à savoir si tout cela est vrai et ce que nous concocte PlayStation/Sony pour l'avenir.