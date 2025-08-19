Un nouveau State of Play serait prévu dans peu de temps

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2025 à 10h54
Il se pourrait bien qu'un nouveau State of Play soit envisagé dans les prochaines semaines.
Un nouveau State of Play serait prévu dans peu de temps
Alors que les prochains mois s'annoncent chargés en sorties, les constructeurs et éditeurs regardent déjà vers l'avenir. Si l'Opening Night Live de la gamescom 2025 nous permettra d'en savoir plus quant à certains nouveaux jeux, d'autres événements pourraient également être programmés. D'ailleurs, il semblerait que nous aurons bientôt le droit à un nouveau State of Play.

Un nouveau State of Play en approche ?

playstation-visuel
En effet, dans un nouveau podcast sur la chaîne YouTube Giant Bomb, l'insider et journaliste Jeff Grubb a indiqué qu'un nouveau State of Play - ou bien PlayStation Showcase - pourrait avoir lieu au cours du mois de septembre 2025. Jeff Grubb mentionne plus précisément la fenêtre suivante : « à la fin ou avant la fin du mois de septembre » :
Nous allons donc bientôt recevoir des informations de la part de Sony.
À l'heure actuelle, nous n'en savons malheureusement pas plus. Évidemment, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes, étant donné qu'il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. Sony n'a pas confirmé ou infirmé ces propos. Mais, nous vous tiendrons informés.

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Miniature vidéo

Un nouvel événement PlayStation qui semble plausible

Toutefois, il semble tout à fait possible qu'un State of Play soit programmé pour la rentrée scolaire 2025. Il s'agit, effectivement, d'une période idéale pour les constructeurs, les éditeurs et les studios de développement pour donner des nouvelles de leur(s) prochain(s) projet(s) vidéoludique(s). Et ce, d'autant plus que PlayStation n'est pas présent à la gamescom de cette année 2025.

Reste donc à savoir si tout cela est vrai et ce que nous concocte PlayStation/Sony pour l'avenir.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Essi (invité) Le 19/08/2025 à 11:58

Peut-être enfin l'occasion de voir Wolverine !