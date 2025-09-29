Sucker Punch (Ghost of Yotei) : Un opus en dehors du Japon ? Le studio répond

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 septembre 2025 à 15h08
Sucker Punch s'est, récemment, exprimé quant à la possibilité de proposer un opus en dehors du Japon pour sa licence Ghost.
Sucker Punch (Ghost of Yotei) : Un opus en dehors du Japon ? Le studio répond
À l'approche de la sortie de Ghost of Yotei, qui arrive au début du mois d'octobre 2025, le studio de développement Sucker Punch a clarifié sa vision de l'avenir de la franchise. Interrogé sur la possibilité d'un épisode situé ailleurs que dans l'archipel japonais, le studio a été catégorique : la série Ghost restera ancrée au Japon.

La licence Ghost, un ADN indissociable du Japon

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Comme rapporté par GameRadar, lors d'une table ronde le directeur du studio, Brian Fleming, a expliqué que l'identité même de la franchise Ghost (Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei) repose sur son cadre, soit le Japon, et son arme emblématique, c'est-à-dire le katana :
Nous croyons que l'essence de Ghost est un personnage maniant le katana. C'est au cœur de l'expérience. Nous n'imaginons pas un Ghost se dérouler, disons, dans l'Europe féodale. Cela n'aurait aucun sens.
Selon Brian Fleming, la beauté naturelle du Japon est tout autant une composante de l'ADN de la licence Ghost que son gameplay orienté combat au sabre et infiltration.

Des changements possibles, mais dans un cadre défini

Si Sucker Punch se laisse la liberté de changer de période historique ou de cadre géographique au sein même du Japon, pour un potentiel nouvel opus (rien n'a été dit à ce sujet), il existe des limites claires. Brian Fleming a précisé à ce sujet :
Nous pourrons explorer d'autres époques ou contextes, mais il y a certaines frontières que nous ne franchirons pas.
Cette approche rejoint ce que le studio avait déjà déclaré lors de l'annonce de Ghost of Yotei : plus que l'histoire de Jin Sakai, c'est l'idée du « Fantôme » et du masque qui définit la saga.

Une franchise PlayStation désormais incontournable

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Après Ghost of Tsushima sur PS4, devenu un immense succès critique et commercial, et Ghost of Yotei qui arrive sur PS5, la série Ghost s'impose comme la nouvelle grande licence de Sucker Punch. Fidèle à son identité, elle continuera de proposer des aventures en monde ouvert, centrées sur le katana et profondément enracinées dans la culture japonaise.

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Rappelons, en guise de conclusion, Ghost of Yotei arrive le 2 octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PS Store à moindre coût : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Oui! (invité) Le 29/09/2025 à 17:58

Ils ont bien raison!