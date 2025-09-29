Sucker Punch (Ghost of Yotei) : Un opus en dehors du Japon ? Le studio répond

Sucker Punch s'est, récemment, exprimé quant à la possibilité de proposer un opus en dehors du Japon pour sa licence Ghost.

La licence Ghost, un ADN indissociable du Japon

Nous croyons que l'essence de Ghost est un personnage maniant le katana. C'est au cœur de l'expérience. Nous n'imaginons pas un Ghost se dérouler, disons, dans l'Europe féodale. Cela n'aurait aucun sens.

Des changements possibles, mais dans un cadre défini

Nous pourrons explorer d'autres époques ou contextes, mais il y a certaines frontières que nous ne franchirons pas.

Une franchise PlayStation désormais incontournable

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À l'approche de la sortie de, qui arrive au début du mois d'octobre 2025, le studio de développement Sucker Punch a clarifié sa vision de l'avenir de la franchise. Interrogé sur la possibilité d'un épisode situé ailleurs que dans l'archipel japonais, le studio a été catégorique :Comme rapporté par GameRadar, lors d'une table ronde le directeur du studio, Brian Fleming, a expliqué queque son gameplay orienté combat au sabre et infiltration.Si Sucker Punch se laisse la liberté deou de cadre géographique au sein même du Japon, pour un potentiel nouvel opus (rien n'a été dit à ce sujet), il existe des limites claires. Brian Fleming a précisé à ce sujet :Cette approche rejoint ce que le studio avait déjà déclaré lors de l'annonce de Ghost of Yotei : plus que l'histoire de Jin Sakai,Aprèssur PS4, devenu un immense succès critique et commercial, etqui arrive sur PS5, la série Ghost s'impose comme la nouvelle grande licence de Sucker Punch. Fidèle à son identité, elle continuera de proposer des aventures en monde ouvert, centrées sur le katana et profondément enracinées dans la culture japonaise.Rappelons, en guise de conclusion,arrive le 2 octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PS Store à moindre coût :