Test Ghost of Yotei : Une épopée vengeresse incroyable

Nous avons découvert les aventures d'Atsu narrées dans Ghost of Yotei, de Sucker Punch. Voici toutes nos impressions sur cette suite très attendue.

Le fantôme de la vengeance

Atsu et les Six de Yotei

Les réminiscences du passé

La liberté comme maître mot

Le vent pour guide





Un monde ouvert qui s'explore à son rythme











Atsu, une héroïne polyvalente et modulable

L'approche RPG au rendez-vous





Des combats dynamiques et mesurés

Une expérience fascinante et interactive

Un japon sublimé







La PS5 et la DualSense en fête





Après le succès critique et commercial de Ghost of Tsushima, qui a ravi de nombreux joueurs et joueuses, il était quasiment certain que Sucker Punch Productions allait se pencher sur une suite, ou tout du moins un deuxième opus pour la franchise. Annoncé en septembre 2024, lors d'un State of Play,, qui met en scène un tout nouveau personnage jouable et propose donc une nouvelle histoire, bien loin de celle de Jin Sakai, est désormais sur le point d'arriver sur la dernière console de Sony, la PS5.Nous avons eu l'occasion d'explorer Ezo, une région du Japon, et de découvrir le périple d'Atsu, la protagoniste de Ghost of Yotei, pendant de nombreuses heures. Voici donc, qui figure parmi les jeux les plus attendus de cette année 2025.Si Ghost of Tsushima proposait une histoire placée sous le contexte de l'invasion mongole en 1274,. Se déroulant en 1603, soit près de 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima et au cœur de la région d'Ezo,Alors qu'elle n'était qu'enfant,. Fort heureusement, Atsu parvient à s'en sortir, alors qu'elle a perdu ses proches. Un traumatisme qu'elle ne peut oublier :Si la vengeance est un leitmotiv narratif courant dans les jeux vidéo (The Last of Us Part II peut aisément être convoqué comme exemple),. Et ce, d'autant plus que Sucker Punch Productions utilise une mécanique permettant d'accéder au passé d'Atsu.. Ces retours vers le passé d'Atsu, qui sont accessibles à sa maison d'enfance et par une simple pression sur le pavé tactile de la DualSense, nous permettent de mieux comprendre le ressenti d'Atsu, notamment en nous refaisant vivre l'événement dramatique. D'autres fois, ce sont des séquences un peu plus joyeuses, comme celle sur l'entraînement d'Atsu, qui est supervisé par son père, qui sont offertes aux joueurs. Le tout étant, comme dit précédemment, tout à fait jouable : nous incarnons une jeune Atsu, équipée d'un katana en bois et démontrant déjà sa force de caractère. Nous pouvons ainsi interagir avec les membres de la famille, réaliser des actions spécifiques (obligatoires) et nous promener autour de la maison.. D'ailleurs, le présent de la protagoniste est également ponctué de séquences liées à ce traumatisme, et ce, sous forme de cauchemar., et ce, grâce à la mécanique du flashback entièrement jouable. Pour autant, même si la vengeance et la détermination d'Atsu invitent le joueur à partir en quête des Six de Yotei, Ghost of Yotei propose une grande liberté à ce dernier, qui peut, dès lors, explorer au gré du vent.Après avoir suivi un objectif sur la carte, passer son doigt de bas en haut sur le pavé tactile de la DualSense suffit à faire apparaître des bourrasques de vent qui donnent la direction à suivre. Si ce n'est pas novateur ici, cette mécanique fonctionne toujours aussi bien et est toujours aussi agréable.(sources d'eaux chaudes, par exemple). Ainsi, il y a tout de même de la nouveauté de ce côté-là, ce qui nous a ravi, d'autant plus que cela est proposé après plusieurs heures de jeu. Sans oublier, l'apparition régulière d'un petit oiseau, au pelage jaune, qui nous emmène vers un point d'intérêt.Si certains objectifs sont d'emblée marqués sur la carte, d'autres doivent être découverts par soi-même. Un peu comme sur Assassin's Creed Shadows avec son système de renseignement, en enlevant la mécanique des éclaireurs,. À plusieurs reprises, certains événements ponctuels de ce type arrivent donc, laissent le joueur décider d'y prendre part ou non. Cela rend le monde plus crédible, tout en insufflant de la spontanéité à l'aventure.Par-delà le simple fait de se balader et tomber alors ponctuellement sur des éléments,: celui-ci vend des bribes de cartes, indiquant la position de lieux intéressants, tels que des sources d'eaux chaudes ou encore des autels de réflexion, pour ne citer que ces deux exemples., et ce, en s'aidant du croquis et des indices visuels proposés.(après plusieurs erreurs de placement, le jeu vous montre l'emplacement en surbrillance).Dans tous les cas,Un peu à la manière de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, sans pour autant verser dans la dimension extrême du rapport au monde dans ces deux jeux,Bien que les quêtes principales figurent toujours dans le menu destiné à la carte, Ghost of Yotei nous laisse très vite vagabonder comme bon nous semble. D'ailleurs, le titre met en scène de grands espaces, parsemés ci et là de points d'intérêt à découvrir, au gré de nos déplacements ou bien à l'aide de la longue vue. Galoper à cheval dans ces étendues, aux environnements divers, est un pur plaisir.Sur ce point,. Cet opus propose ainsi de multiples autels de réflexion, permettant de débloquer de nouvelles compétences/capacités, des sources d'eaux chaudes, augmentant la santé maximale, mais aussi des duels en 1 versus 1. À ce propos, Atsu est également une mercenaire : de ce fait, cette dernière peut traquer des individus particuliers et redoutables pour terminer diverses primes, placardées sur les panneaux d'affichage des lieux-dits. Sans oublier, les entraînements avec des bambous, exigeant de réaliser des séquences de QTE, qui améliorent la jauge d'esprit. Évidemment, de nombreuses quêtes secondaires et récits viennent compléter l'ensemble (et encore, nous vous passons certains détails pour vous garder la surprise).. Cette action donne notamment la possibilité de recharger la jauge d'esprit, de concocter des plats pour gagner des bonus actifs, de jouer du shamisen, de fabriquer des projectiles, de passer le temps (jusqu'au matin ou soir) ou encore de rencontrer divers personnages, marchands ou non. Ces derniers apparaissent ainsi régulièrement afin de nous apporter des informations, de nous vendre des items ou bien nous permettre de débloquer certains éléments, comme des mélodies par exemple., qui peut ainsi prendre son temps. Toutefois, et malgré la pluralité de modes de difficulté, s'intéresser à ces diverses quêtes et activités est important sur Ghost of Yotei, tant cela façonne Atsu... pour le meilleur.. Ainsi,, comportant plusieurs catégories et sous-embranchements : Onryo, Corps à Corps et Vengeance. Par exemple, l'une d'entre elles est liée aux techniques de combat et armes, telles que le katana, le double katana ou encore le yari. Les capacités débloquées agrémentent, alors, le moveset d'Atsu. Néanmoins, il est difficile de se spécialiser dans une arme, comme cela pouvait être le cas sur Assassin's Creed Shadows par exemple, car toutes sont nécessaires pour les affrontements (nous y reviendrons).En complément,, accordant des bonus passifs plus ou moins intéressants. Par exemple, une armure peut faire monter la défense, tandis qu'une autre est spécialisée dans le corps à corps. À cela s'ajoutent les charmes, qui accordent des bienfaits importants, allant d'un bonus en ce qui concerne la recharge de la jauge d'esprit à un changement dans le fonctionnement des parades. Ces éléments peuvent, d'ailleurs, être améliorés en réalisant des défis.Tout comme les charmes,. Les outils, tels que les objets de lancer ou encore les flèches de l'arc, peuvent également accueillir des améliorations, notamment en ce qui concerne leur capacité de réserve.. Mener à bien le périple d'Atsu exige, par ailleurs, de maîtriser l'art du combat de ce fantôme animé par la vengeance.Laissant de côté les postures de combat, disponibles dans Ghost of Tsushima,. Sur ce nouvel opus, les armes deviennent ainsi l'élément sur lequel se concentrer durant les combats.: là où le double katana est efficace contre les yari ou les naginata, le yari, qui est considéré comme une arme d'hast, est à privilégier contre les doubles kama ou les kusarigama. De ce fait, durant les affrontements, nous sommes amenés à changer notre arme à la volée pour venir à bout des adversaires. Et Sucker Punch nous pousse à le faire, étant donné que les affrontements proposent une flopée d'ennemis. C'est d'autant plus vrai contre certains boss.D'un point de vue plus technique, Ghost of Yotei propose la parade mais aussi l'esquive, qui sont deux mouvements à effectuer en fonction des coups portés par les ennemis (attaque imparable, parable ou désarmante). En plus, bien évidemment, du système de confrontation, demandant d'appuyer sur la touche Triangle au bout d'un moment pour tuer l'ennemi en un coup.. En plus de l'arc, mettant plusieurs types de flèches à notre disposition, Atsu peut s'équiper de bombes (incendiaires, aveuglantes) et d'objets à action rapide (Metsubushi, qui peut aveugler les ennemis, ou encore la flamme de l'Oni, qui permet d'enflammer les armes principales). Là encore, ces différents éléments sont à prendre en considération, bien qu'en changer au cours d'un affrontement est un peu difficile par moments. Remarquons, qui plus est, qu'Atsu est capable de récupérer une arme au sol et de la lancer sur un adversaire, le tuant instantanément, ou encore d'assassiner discrètement les ennemis, pour s'infiltrer dans un camp/une base.De ce fait,, qui se veulent dynamiques et qui peuvent demander un petit peu d'analyse. Manette en main, le tout fonctionne parfaitement bien et les sensations sont plutôt bonnes. Par-delà son aspect combatif,. Avec ces grandes étendues, le monde de ce nouvel opus profite d'une belle diversité d'environnements, malgré quelques légers défauts de texture ci et là : des plaines, des marécages, des falaises, des plages et autres endroits magnifiques sont proposés, pour notre plus grand bonheur. D'ailleurs, la faune et la flore viennent renforcer ce sentiment de beauté. À plusieurs endroits, nous avons été subjugués, notamment en explorant les forêts d'érables, dont les arbres font virevolter leurs feuilles rouges au gré du vent. Certains espaces marécageux sont plus lugubres et proposent, de ce fait, une ambiance glauque. Alors que les littoraux sont des endroits plus sereins, où seul le ressac vient perturber le sentiment d'apaisement.. D'ailleurs, Sucker Punch a distillé un petit élément, qui montre son souci de détails : s'il pleut à Ezo, des gouttes d'eau viennent teinter la carte, lorsque nous la consultons.Nul doute que les amateurs de photographie virtuelle s'en donneront à cœur joie sur Ghost of Yotei. Sur ce point, nous avons remarqué que, permettant notamment de masquer Atsu, de paramétrer les effets de particules, d'apposer des filtres de couleurs, de configurer l'étalonnage, etc.Étant disponible sur PS5,. Si la machine se targuait, avant sa sortie, d'offrir des temps de chargement très rapides, ils sont quasi-nuls sur Ghost of Yotei : en lançant l'application depuis le menu de la PS5, il ne se passe pas 5 secondes avant qu'Atsu apparaisse à l'écran.. De la même manière, en cas de mort, nous retournons très vite auprès de la protagoniste pour reprendre notre aventure. Nous avons, toutefois, noté de petites baisses de framerate par endroits, mais rien de bien impactant ou dérangeant. D'autant plus que cela est resté très occasionnel.Et que dire de la DualSense.. Comme dit précédemment, pour faire apparaître le vent et avoir une direction à suivre, il suffit de passer son doigt sur le pavé tactile. Un mouvement également demandé lorsqu'Atsu joue de son instrument ou bien pour terminer un sumi-e (peinture de la faune et de la flore). Au camp, cuisiner un plat exige de bouger sa manette de haut en bas pour rapprocher les aliments des braises. Ce qui demande, bien évidemment, d'avoir fait un feu au préalable : là encore, c'est souvent aux joueurs de le faire, notamment en utilisant le pavé tactile et en soufflant à l'aide de la touche R2.