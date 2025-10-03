Reliquaire de compassion Ghost of Yotei : Emplacement et solution

Nous vous indiquons l'emplacement du reliquaire de compassion sur Ghost of Yotei, tout en vous apportant la solution à l'énigme liée à cet édifice.

Où trouver le reliquaire de compassion sur Ghost of Yotei et comment résoudre son énigme ?

L'emplacement du reliquaire de compassion sur Ghost of Yotei

L'emplacement du reliquaire de compassion sur Ghost of Yotei.



La solution de l'énigme du reliquaire de compassion sur Ghost of Yotei





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Tout au long de leur aventure, et plus précisément en explorant le vaste monde ouvert, les joueurs et les joueuses depeuvent terminer diverses activités annexes, telles que les sources chaudes, les tanières de loups ou encore. D'ailleurs, il y a 5 reliquaires, au total, sur le titre de Sucker Punch. Celles et ceux qui désirent débloquer le Platine du titre devront nécessairement s'y intéresser.D'ailleurs, ci-dessous,, afin d'obtenir une récompense et progresser dans l'obtention du trophée lié., est à retrouver dans une zone bien précise d'Ezo, soit à la Crête de Teshio. Pour y accéder, il convient de passer par le sanctuaire du pic gelé et d'en débuter son ascension. Lorsque vous descendrez une pente, partez sur la gauche afin de traverser une grotte gelée, et ainsi rejoindre. N'hésitez pas à vous approcher des feux de camp, pour ne pas perdre trop de vie, sur le chemin.Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous indiquonsvia l'image ci-dessous.Une fois que vous êtes devant, commencez par allumer les braseros au pied des statues à l'aide de flèches enflammées. Ensuite, approchez-vous de l'édifice et interagissez avec la plaque en son centre pour révéler l'énigme suivante : « La montagne eut pitié du garçon sans foyer. Et alluma son feu pour le garder du froid. Les loups se réunirent autour de lui, observant les flammes de la montagne ».Si vous avez allumé les braseros, comme dit précédemment, vous devez à présent faire pivoter les structures avec les statues de loup afin que celles-ci regardent en direction du. Comme vous pourrez le constater, si vous en bougez une, une autre va pivoter également. Naviguez donc de statue en statue, en les manipulant, jusqu'à ce que chacune d'elles porte son regard sur l'édifice. Il vous faudra effectuer ces manipulations plusieurs fois, avant de trouver le bon sens.Dès que cela sera le cas, vous obtiendrez une récompense et vous aurez, dès lors, terminé. En fonction de votre progression, il devrait vous rester au moins un reliquaire à trouver pour débloquer le trophée « Enfant de la montagne », dont la description est : « Résolvez toutes les énigmes des reliquaires de la montagne ».Pour conclure, rappelons que, qui est sorti le 2 octobre 2025, est disponible sur PS5.