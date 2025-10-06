Reliquaire de foi Ghost of Yotei : Emplacement et solution

Nous vous précisons l'emplacement du reliquaire de foi sur Ghost of Yotei, tout en vous partageant la solution de l'énigme proposée par cette structure.

Où trouver le reliquaire de foi sur Ghost of Yotei et comment résoudre son énigme ?

L'emplacement du reliquaire de foi sur Ghost of Yotei

La solution de l'énigme du reliquaire de foi sur Ghost of Yotei

Tournez une fois la statue au centre.

Faites pivoter une fois la statue à droite.

Bougez deux fois la statue au centre.

À lire également Reliquaire de compassion Ghost of Yotei : Emplacement et solution

Durant leur périple aux côtés d'Atsu, les joueurs et les joueuses depeuvent accomplir diverses activités annexes, notamment des sources chaudes, des tanières ou encore des. D'ailleurs, sur le titre de Sucker Punch, il y en a 5, au total. Celles et ceux qui souhaitent débloquer le Platine du soft doivent nécessairement s'y intéresser.D'ailleurs, dans ce qui suit,, afin d'obtenir une récompense et progresser dans l'obtention du trophée lié.Surest, comme vous vous en doutez, à retrouver dans une zone bien précise d'Ezo, soit à la Côte d'Oshima. Atteindre cette région exige d'avoir progressé dans l'histoire principale. En fonction de votre progression,devrait normalement être le dernier édifice de ce type que vous ferez.Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous précisonsvia l'image ci-dessous.Une fois que vous êtes devant, interagissez avec la plaque en son centre pour prendre connaissance de l'énigme, qui est la suivante : « L'enfant, devenu homme, forgea ses propres bénédictions. Ainsi, les autres enfants du mont Yotei. Puiseront leur force dans la montagne véritable ».Vous devez, dès lors, faire en sorte que toutes les structures surmontées d'une statue de loup/renard regardent en direction du mont Yotei. Toutefois, quand vous en bougerez une, d'autres tourneront également. Voici la manipulation à effectuer pourDès que cela sera fait, vous obtiendrez une récompense et vous aurez, ainsi, terminé. Normalement, et comme dit précédemment, vous débloquerez à ce moment-là le trophée « Enfant de la montagne », dont la description est la suivante : « Résolvez toutes les énigmes des reliquaires de la montagne ».En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 2 octobre 2025, est disponible sur PS5.