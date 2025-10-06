Reliquaire de foi Ghost of Yotei : Emplacement et solution

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 octobre 2025 à 14h40
Nous vous précisons l'emplacement du reliquaire de foi sur Ghost of Yotei, tout en vous partageant la solution de l'énigme proposée par cette structure.
Reliquaire de foi Ghost of Yotei : Emplacement et solution
Durant leur périple aux côtés d'Atsu, les joueurs et les joueuses de Ghost of Yotei peuvent accomplir diverses activités annexes, notamment des sources chaudes, des tanières ou encore des reliquaires. D'ailleurs, sur le titre de Sucker Punch, il y en a 5, au total. Celles et ceux qui souhaitent débloquer le Platine du soft doivent nécessairement s'y intéresser.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons l'emplacement du reliquaire de foi de Ghost of Yotei, et nous vous expliquons comment résoudre son énigme, afin d'obtenir une récompense et progresser dans l'obtention du trophée lié.

Où trouver le reliquaire de foi sur Ghost of Yotei et comment résoudre son énigme ?

L'emplacement du reliquaire de foi sur Ghost of Yotei

Sur Ghost of Yotei, le reliquaire de foi est, comme vous vous en doutez, à retrouver dans une zone bien précise d'Ezo, soit à la Côte d'Oshima. Atteindre cette région exige d'avoir progressé dans l'histoire principale. En fonction de votre progression, le reliquaire de foi devrait normalement être le dernier édifice de ce type que vous ferez.

Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous précisons l'emplacement du reliquaire de foi de Ghost of Yotei via l'image ci-dessous.

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La solution de l'énigme du reliquaire de foi sur Ghost of Yotei

Une fois que vous êtes devant le reliquaire de foi, interagissez avec la plaque en son centre pour prendre connaissance de l'énigme, qui est la suivante : « L'enfant, devenu homme, forgea ses propres bénédictions. Ainsi, les autres enfants du mont Yotei. Puiseront leur force dans la montagne véritable ».

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Vous devez, dès lors, faire en sorte que toutes les structures surmontées d'une statue de loup/renard regardent en direction du mont Yotei. Toutefois, quand vous en bougerez une, d'autres tourneront également. Voici la manipulation à effectuer pour résoudre l'énigme du reliquaire de foi :
  • Tournez une fois la statue au centre.
  • Faites pivoter une fois la statue à droite.
  • Bougez deux fois la statue au centre.
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Dès que cela sera fait, vous obtiendrez une récompense et vous aurez, ainsi, terminé le reliquaire de foi de Ghost of Yotei. Normalement, et comme dit précédemment, vous débloquerez à ce moment-là le trophée « Enfant de la montagne », dont la description est la suivante : « Résolvez toutes les énigmes des reliquaires de la montagne ».

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En guise de conclusion, rappelons que Ghost of Yotei, qui est sorti le 2 octobre 2025, est disponible sur PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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