Mélodies de shamisen Ghost of Yotei : Comment toutes les débloquer ?

Nous vous expliquons comment débloquer toutes les mélodies de shamisen sur Ghost of Yotei, un élément qui est lié à un trophée spécifique.
Tout au long de leur aventure sur Ghost of Yotei
, les joueurs et les joueuses peuvent jouer du shamisen, notamment au camp, mais aussi débloquer des mélodies
, qui ont leur propre utilité. D'ailleurs, celles et ceux qui désirent empocher le Platine de Ghost of Yotei
devront s'intéresser à cet élément car un trophée exige d'obtenir toutes les mélodies de shamisen
.
De ce fait, nous vous indiquons, ci-dessous, comment débloquer toutes les mélodies de shamisen sur Ghost of Yotei
, afin de récupérer le trophée « Telle mère, telle fille ».
Comment débloquer toutes les mélodies de shamisen sur Ghost of Yotei ?
Sur Ghost of Yotei
, les mélodies de shamisen
sont d'une grande utilité. En effet, après les avoir débloqués et en les jouant, le vent guidera les joueurs et les joueuses vers une activité annexe spécifique, comme les sanctuaires ou encore les sources chaudes, pour ne citer que deux exemples. De plus, comme dit précédemment, le trophée « Telle mère, telle fille » exige de récupérer toutes les mélodies de shamisen sur Ghost of Yotei
: « Apprenez toutes les mélodies au shamisen
».
Au total, il y a 8 mélodies de shamisen sur Ghost of Yotei
. L'une d'entre elles se débloque au début de l'aventure, tandis que les autres sont à trouver dans Ezo. Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous précisons où trouver les mélodies de shamisen sur Ghost of Yotei
, tout en vous indiquant leur effet.
Mélodie d'Atsu
- Comment l'obtenir ? → Vous l'obtiendrez automatiquement lors du Prologue.
- Utilité → Aucune.
Mélodie de la louve
- Comment l'obtenir ? → Il faut terminer 4 tanières de loups (peu importe lesquelles).
- Utilité → Le vent pointe dans la direction des tanières de loups.
Mélodie de l'esprit
- Comment l'obtenir ? → Il convient de terminer la quête « Maître du Shamisen », liée au Maître Heijiro. Vous trouverez ce personnage au Jardin de Maître Heijiro, dans la zone Prairies de Yotei.
- Utilité → Le vent pointe dans la direction des bambous d'entraînement.
Mélodie du bien-être
- Comment l'obtenir ? → En se rendant à l'Entraînement au Shamisen, situé dans les Plaines d'Ishikari.
- Utilité → Le vent pointe dans la direction des sources chaudes.
Mélodie de la vengeance
- Comment l'obtenir ? → Il faut parler à un personnage au Camp du musicien dans les Monts Tokachi, et réaliser sa quête.
- Utilité → Le vent pointe dans la direction des camps ennemis.
Mélodie de vanité
- Comment l'obtenir ? → Il convient d'aller à l'Entraînement au shamisen, non loin de l'Auberge de la Grue Rouge, dans la zone Crête de Teshio.
- Utilité → Le vent pointe dans la direction des éléments cosmétiques.
Mélodie des sanctuaires
- Comment l'obtenir ? → C'est un PNJ qui vous la donne, lorsque ce dernier visite votre camp.
- Veillez donc à utiliser la fonctionnalité liée au camp assez régulièrement pour que ce personnage apparaisse.
- Utilité → Le vent pointe dans la direction des sanctuaires.
Mélodie des aïnous
- Comment l'obtenir ? → Il faut se rendre au Camp du musicien, dans la zone Monts Tokachi, puis parler au personnage pour démarrer une quête. Celle-ci prendra fin au Campement des Collines de Cukpet, dans les Terres sauvages de Nayoro.
- Utilité → Le vent pointe dans la direction des artefacts aïnous.
Normalement, après avoir débloqué toutes les mélodies de shamisen sur Ghost of Yotei
, vous obtiendrez le trophée « Telle mère, telle fille ». Vous pouvez, à présent, utiliser ces différentes mélodies afin de découvrir de nouveaux points d'intérêt. Cette mécanique, à activer via le pavé tactile de la DualSense, pourrait, d'ailleurs, vous être utile si vous désirez empocher le Platine de Ghost of Yotei
. Pour cela, vous devrez également vous intéresser aux différents reliquaires, disséminés aux quatre coins d'Ezo.
Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei
, qui est sorti le 2 octobre 2025, est à retrouver sur PS5.
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