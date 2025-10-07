Mélodies de shamisen Ghost of Yotei : Comment toutes les débloquer ?

Nous vous expliquons comment débloquer toutes les mélodies de shamisen sur Ghost of Yotei, un élément qui est lié à un trophée spécifique.

Comment débloquer toutes les mélodies de shamisen sur Ghost of Yotei ?

Mélodie d'Atsu

Comment l'obtenir ? → Vous l'obtiendrez automatiquement lors du Prologue.

Utilité → Aucune.

Mélodie de la louve

Comment l'obtenir ? → Il faut terminer 4 tanières de loups (peu importe lesquelles).

Utilité → Le vent pointe dans la direction des tanières de loups.

Mélodie de l'esprit

Comment l'obtenir ? → Il convient de terminer la quête « Maître du Shamisen », liée au Maître Heijiro. Vous trouverez ce personnage au Jardin de Maître Heijiro, dans la zone Prairies de Yotei.

Utilité → Le vent pointe dans la direction des bambous d'entraînement.

Mélodie du bien-être

Comment l'obtenir ? → En se rendant à l'Entraînement au Shamisen, situé dans les Plaines d'Ishikari.

Utilité → Le vent pointe dans la direction des sources chaudes.

Mélodie de la vengeance

Comment l'obtenir ? → Il faut parler à un personnage au Camp du musicien dans les Monts Tokachi, et réaliser sa quête.

Utilité → Le vent pointe dans la direction des camps ennemis.

Mélodie de vanité

Comment l'obtenir ? → Il convient d'aller à l'Entraînement au shamisen, non loin de l'Auberge de la Grue Rouge, dans la zone Crête de Teshio.

Utilité → Le vent pointe dans la direction des éléments cosmétiques.

Mélodie des sanctuaires

Comment l'obtenir ? → C'est un PNJ qui vous la donne, lorsque ce dernier visite votre camp. Veillez donc à utiliser la fonctionnalité liée au camp assez régulièrement pour que ce personnage apparaisse.

Utilité → Le vent pointe dans la direction des sanctuaires.

Mélodie des aïnous

Comment l'obtenir ? → Il faut se rendre au Camp du musicien, dans la zone Monts Tokachi, puis parler au personnage pour démarrer une quête. Celle-ci prendra fin au Campement des Collines de Cukpet, dans les Terres sauvages de Nayoro.

Utilité → Le vent pointe dans la direction des artefacts aïnous.





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Tout au long de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses peuvent jouer du shamisen, notamment au camp, mais aussi, qui ont leur propre utilité. D'ailleurs, celles et ceux qui désirent empocher le Platine dedevront s'intéresser à cet élément car un trophée exige d'De ce fait, nous vous indiquons, ci-dessous,, afin de récupérer le trophée « Telle mère, telle fille ».Sursont d'une grande utilité. En effet, après les avoir débloqués et en les jouant, le vent guidera les joueurs et les joueuses vers une activité annexe spécifique, comme les sanctuaires ou encore les sources chaudes, pour ne citer que deux exemples. De plus, comme dit précédemment, le trophée « Telle mère, telle fille » exige de: « Apprenez toutes les mélodies au shamisen ».Au total, il y a 8. L'une d'entre elles se débloque au début de l'aventure, tandis que les autres sont à trouver dans Ezo. Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous précisons où, tout en vous indiquant leur effet.Normalement, après avoir débloqué, vous obtiendrez le trophée « Telle mère, telle fille ». Vous pouvez, à présent, utiliser ces différentes mélodies afin de découvrir de nouveaux points d'intérêt. Cette mécanique, à activer via le pavé tactile de la DualSense, pourrait, d'ailleurs, vous être utile si vous désirez empocher le Platine de. Pour cela, vous devrez également vous intéresser aux différents reliquaires, disséminés aux quatre coins d'Ezo.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 2 octobre 2025, est à retrouver sur PS5.