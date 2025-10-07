Le général au lis araignée Ghost of Yotei : Comment terminer cette quête pour obtenir l'armure au lis araignée ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment terminer la quête « Le général au lis araignée » sur Ghost of Yotei, qui permet d'obtenir l'armure au lis araignée.

Comment terminer la quête Le général au lis araignée sur Ghost of Yotei ?

Obtenir la quête Le général au lis araignée sur Ghost of Yotei

Trouver les 4 clés gravées pour la quête Le général au lis araignée sur Ghost of Yotei

Clé gravée avec l'emblème de pagode → Il vous suffit de vous approcher du bâtiment central, soit la pagode, pour apercevoir un coffre au sol. Ouvrez-le pour obtenir la clé gravée avec le symbole de pagode.





Clé gravée avec l'emblème de grotte/caverne → À l'une des extrémités du domaine, vous pourrez emprunter un chemin menant à une grotte. Vous y verrez un hors-la-loi de Saito. Parlez avec lui, puis progressez dans la grotte, et ce, jusqu'à un espace dont les murs sont remplis de dessins d'enfant. Récupérez la clé avec le symbole de grotte au sol.







Clé gravée avec l'emblème du labyrinthe → Non loin de la grotte, vous apercevrez un petit chemin, entouré de bambous. Progressez pour atteindre un endroit, avec un bambou d'entraînement et différents embranchements. Suivez les chemins avec des fleurs rouges au sol, et ce, trois fois. Vous pourrez obtenir la clé avec le symbole de labyrinthe sur le bambou d'entraînement.







Clé gravée avec l'emblème de tombe → Dirigez-vous vers l'ouest de la zone avec la pagode. Affrontez les pillards face à vous, puis progressez. Les prochains ennemis se feront tuer par le général Tominaga. Il ne vous reste plus qu'à récupérer la clé surmontée d'un symbole représentant une tombe.







Récupérer l'armure au lis araignée sur Ghost of Yotei

Les ennemis ont une chance mineure de laisser tomber des armes de jet.

Augmente de façon mineure les dégâts de déstabilisation infligés par les armes de corps à corps.

Déstabiliser un ennemi a une chance mineure d'infliger des dégâts de déstabilisation avec une répercussion mineure aux ennemis à proximité.

À lire également Carillons Ghost of Yotei : Où les trouver pour la quête Le Samouraï Immortel ?

Sur, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer de nouvelles armures, accordant différents bonus à Atsu, la protagoniste de ce nouvel opus. Ces équipements s'obtiennent via des quêtes spécifiques. Par exemple, en accomplissant, vous récupérerez. Toutefois, cette quête peut être un peu difficile à terminer.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Sur, vous obtiendrezen vous rendant devant une porte mystérieuse, dans la zone Monts Tokachi. Pour être plus précis, cette structure est à retrouver au sud du Bois de Shizunai. Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous indiquons son emplacement via l'image ci-dessous.Après avoir écouté le récit du conteur Ugetsu, passez la porte pour entrer dans le domaine. Derrière la grande bâtisse centrale, vous pourrez voir une grande porte fermée par 4 cadenas. Comme vous l'aurez compris, pour l'ouvrir, vous devez récupérer 4 clés, qui disposent chacune d'un emblème/symbole correspondant à l'un des cadenas (pagode, tombe, grotte, labyrinthe).Il se peut que vous ne les trouviez pas facilement, car ces clés sont disséminés aux quatre coins de la zone. De ce fait, afin de vous faire gagner du temps dans vos recherches, voici(vous pouvez les faire dans l'ordre de votre choix) :Retournez près de la porte scellée et interagissez avec pour l'ouvrir. Continuez jusqu'à atteindre une arène, où vous devrez affronter le général Tominaga. En fonction du mode de difficulté choisi, ce combat peut être difficile. Dans tous les cas, à l'issue de cet affrontement, vous récupérerez, que vous pouvez dès lors équiper depuis le menu en jeu. Cet équipement, qui peut être amélioré auprès de l'armurier, dispose des caractéristiques suivantes :Si vous souhaitez obtenir d'autres armures sur, sachez que nous vous expliquons pas à pas comment obtenir celle du Samouraï Immortel, notamment dans un guide dédié.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 2 octobre 2025, est à retrouver sur PS5.