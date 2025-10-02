Carillons Ghost of Yotei : Où les trouver pour la quête Le Samouraï Immortel ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 octobre 2025 à 15h56
Nous vous précisons l'emplacement des 4 carillons à trouver lors de la quête Le Samouraï Immortel sur Ghost of Yotei.
Carillons Ghost of Yotei : Où les trouver pour la quête Le Samouraï Immortel ?
Comme vous vous en doutez, Ghost of Yotei propose plusieurs quêtes secondaires, en plus de son histoire principale. L'une d'entre elles est baptisée « Le Samouraï Immortel », qui demande, notamment, de trouver 4 carillons, disséminés dans la région. Il n'est, toutefois, pas très facile de les dénicher, et ce, malgré l'aide de la petite cloche qui vous donne une vague direction à suivre.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous, l'emplacement des 4 carillons liés à la quête Le Samouraï Immortel de Ghost of Yotei, afin que vous puissiez progresser et récupérer la récompense de cette mission spécifique.

L'emplacement des 4 carillons de la quête Le Samouraï Immortel de Ghost of Yotei

Obtenir la quête Le Samouraï Immortel sur Ghost of Yotei

La quête Le Samouraï Immortel de Ghost of Yotei s'obtient dans les plaines d'Ishikari. Pour être plus précis, cette mission est donnée par un conteur, soit Ugetsu, que vous trouverez non loin du tout premier carillon, dont vous nous donnons la position dans ce qui suit. Après avoir assisté au récit du conteur, vous devrez dénicher 4 carillons pour progresser dans la quête Le Samouraï Immortel de Ghost of Yotei.

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La position des 4 carillons de la quête Le Samouraï Immortel de Ghost of Yotei

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Comme dit précédemment, dès que vous avez écouté le conte d'Ugetsu, vous obtiendrez une cloche. Celle-ci vous indique plus ou moins la position des 4 carillons à trouver dans la région. Or, le fonctionnement de cet outil peut être un peu difficile à comprendre. Voici, dès lors, l'emplacement des 4 carillons demandés pour la quête Le Samouraï Immortel de Ghost of Yotei (peu importe l'ordre) :
  • 1er carillon : Situé non loin du conteur Ugetsu, sur un arbre.
  • 2ème carillon : Accroché au bout d'une lance sur un cadavre.
  • 3ème carillon : Vous devez affronter un ennemi pour le récupérer.
  • 4ème carillon : Suspendu à la branche d'un arbre, ce qui nécessite l'utilisation du grappin.
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Finir la quête Le Samouraï Immortel sur Ghost of Yotei

Maintenant que vous avez les 4 carillons, vous pouvez progresser dans la quête Le Samouraï Immortel. Vous devrez, dès lors, les utiliser pour trouver le samouraï immortel. Là encore, afin de vous faire gagner du temps, nous vous indiquons où aller via l'image ci-dessous.

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Dès que vous avez rejoint cet endroit, qui est une falaise, vous pourrez apercevoir en contrebas plusieurs bannières blanches et bleues, accompagnées de petites lanternes. Vous devez donc descendre pour vous y rendre. Progressez, ensuite, dans la grotte pour accéder à une arène. À ce moment-là, vous devez placer les carillons sur les poteaux face à vous. Pour finir, vous devrez vaincre l'ennemi qui se présente à vous.

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En éliminant votre adversaire, vous obtiendrez l'armure de l'immortel, qui est un très bon équipement. Vous aurez également terminé la quête Le Samouraï Immortel sur Ghost of Yotei.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (3)

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alfredes (invité) Le 18/05/2026 à 21:03

il est ou Ugetsu

Avatar Clémence
Clémence Le 03/10/2025 à 10:24

Avez-vous essayé de relancer votre jeu ? De notre côté, cela a fonctionné du premier coup.

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Emma (invité) Le 02/10/2025 à 22:21

Bonjour
Je n'arrive pas à poser mes carillons pourtant j'ai bien les 4
Pouvez-vous m'aider ?