Carillons Ghost of Yotei : Où les trouver pour la quête Le Samouraï Immortel ?

Nous vous précisons l'emplacement des 4 carillons à trouver lors de la quête Le Samouraï Immortel sur Ghost of Yotei.

L'emplacement des 4 carillons de la quête Le Samouraï Immortel de Ghost of Yotei

Obtenir la quête Le Samouraï Immortel sur Ghost of Yotei

La position des 4 carillons de la quête Le Samouraï Immortel de Ghost of Yotei

1 er carillon : Situé non loin du conteur Ugetsu, sur un arbre.

: Situé non loin du conteur Ugetsu, sur un arbre. 2 ème carillon : Accroché au bout d'une lance sur un cadavre.

: Accroché au bout d'une lance sur un cadavre. 3 ème carillon : Vous devez affronter un ennemi pour le récupérer.

: Vous devez affronter un ennemi pour le récupérer. 4ème carillon : Suspendu à la branche d'un arbre, ce qui nécessite l'utilisation du grappin.









Finir la quête Le Samouraï Immortel sur Ghost of Yotei







Comme vous vous en doutez,propose plusieurs quêtes secondaires, en plus de son histoire principale. L'une d'entre elles est baptisée «», qui demande, notamment, de, disséminés dans la région. Il n'est, toutefois, pas très facile de les dénicher, et ce, malgré l'aide de la petite cloche qui vous donne une vague direction à suivre.C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous,afin que vous puissiez progresser et récupérer la récompense de cette mission spécifique.s'obtient dans les plaines d'Ishikari. Pour être plus précis, cette mission est donnée par un conteur, soit Ugetsu, que vous trouverez non loin du tout premier carillon, dont vous nous donnons la position dans ce qui suit. Après avoir assisté au récit du conteur, vous devrezpour progresser dansComme dit précédemment, dès que vous avez écouté le conte d'Ugetsu, vous obtiendrez une cloche. Celle-ci vous indique plus ou moinsà trouver dans la région. Or, le fonctionnement de cet outil peut être un peu difficile à comprendre. Voici, dès lors,(peu importe l'ordre) :Maintenant que vous avez, vous pouvez progresser dansVous devrez, dès lors, les utiliser pour trouver le samouraï immortel. Là encore, afin de vous faire gagner du temps, nous vous indiquons où aller via l'image ci-dessous.Dès que vous avez rejoint cet endroit, qui est une falaise, vous pourrez apercevoir en contrebas plusieurs bannières blanches et bleues, accompagnées de petites lanternes. Vous devez donc descendre pour vous y rendre. Progressez, ensuite, dans la grotte pour accéder à une arène. À ce moment-là, vous devez placer les carillons sur les poteaux face à vous. Pour finir, vous devrez vaincre l'ennemi qui se présente à vous.En éliminant votre adversaire, vous obtiendrez l'armure de l'immortel, qui est un très bon équipement. Vous aurez également terminé