Ghost of Yotei va bientôt s'offrir une fonctionnalité très appréciée et d'autres nouveautés

Sucker Punch a, récemment, annoncé que Ghost of Yotei va prochainement accueillir plusieurs nouveautés, dont une fonctionnalité demandée par la communauté.
Disponible depuis le début du mois d'octobre 2025, Ghost of Yotei
a su plaire à la presse spécialisée, mais aussi aux joueurs et aux joueuses, qui apprécient ou non la franchise. D'ailleurs, Sucker Punch a prévu quelques nouveautés pour cet opus : une mise à jour, apportant plusieurs fonctionnalités et nouveautés, sera prochainement déployée sur Ghost of Yotei
.
Le mode New Game+ arrive sur Ghost of Yotei
En effet, comme indiqué dans un récent article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur Twitter/X, Sucker Punch a prévu de déployer une mise à jour gratuite sur Ghost of Yotei, le 24 novembre 2025
. Celle-ci apportera diverses nouveautés, dont le très fameux New Game+
(ou « Nouvelle Partie + » en français).
Ainsi, les joueurs et les joueuses qui le souhaitent pourront relancer le périple d'Atsu, tout en conservant les éléments débloqués sur leur premier run (armures, capacités et armes). Comme vous vous en doutez, cette fonctionnalité ne se rendra disponible qu'après avoir terminé l'histoire principale une première fois. Le mode New Game+ sera accompagné de nouvelles options de difficulté, deux trophées inédits, un niveau supplémentaire d'améliorations pour les équipements et d'une nouvelle monnaie, les fleurs fantômes
:
Nous avons également ajouté une nouvelle monnaie, les fleurs fantômes, que vous pouvez échanger auprès d'un nouveau marchand contre plus de 30 nouveaux éléments cosmétiques (dont des ensembles d'armure et des teintures d'arme) et 10 charmes inédits.
D'autres nouveautés en complément
La mise à jour du 24 novembre 2025 introduira également de nouvelles options d'accessibilité et de nouvelles fonctionnalités pour le mode Photo sur Ghost of Yotei
. Par exemple, la communauté pourra profiter de la réattribution des touches directionnelles et paramétrer la vitesse d'obturation du mode Photo, qui accueillera de nouveaux filtres
. Nul doute que Sucker Punch détaillera le contenu exact de ce nouveau patch pour Ghost of Yotei
. Évidemment, nous vous tiendrons informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei
est disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
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