Ghost of Yotei va bientôt s'offrir une fonctionnalité très appréciée et d'autres nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 novembre 2025 à 16h15
Sucker Punch a, récemment, annoncé que Ghost of Yotei va prochainement accueillir plusieurs nouveautés, dont une fonctionnalité demandée par la communauté.
Ghost of Yotei va bientôt s'offrir une fonctionnalité très appréciée et d'autres nouveautés
Disponible depuis le début du mois d'octobre 2025, Ghost of Yotei a su plaire à la presse spécialisée, mais aussi aux joueurs et aux joueuses, qui apprécient ou non la franchise. D'ailleurs, Sucker Punch a prévu quelques nouveautés pour cet opus : une mise à jour, apportant plusieurs fonctionnalités et nouveautés, sera prochainement déployée sur Ghost of Yotei.

Le mode New Game+ arrive sur Ghost of Yotei

ghost-of-yotei-protagoniste-atsu
En effet, comme indiqué dans un récent article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur Twitter/X, Sucker Punch a prévu de déployer une mise à jour gratuite sur Ghost of Yotei, le 24 novembre 2025. Celle-ci apportera diverses nouveautés, dont le très fameux New Game+ (ou « Nouvelle Partie + » en français).

À lire également

Ghost of Yotei : Un DLC en approche ? Les développeurs répondent

Ghost of Yotei : Un DLC en approche ? Les développeurs répondent

Ainsi, les joueurs et les joueuses qui le souhaitent pourront relancer le périple d'Atsu, tout en conservant les éléments débloqués sur leur premier run (armures, capacités et armes). Comme vous vous en doutez, cette fonctionnalité ne se rendra disponible qu'après avoir terminé l'histoire principale une première fois. Le mode New Game+ sera accompagné de nouvelles options de difficulté, deux trophées inédits, un niveau supplémentaire d'améliorations pour les équipements et d'une nouvelle monnaie, les fleurs fantômes :
Nous avons également ajouté une nouvelle monnaie, les fleurs fantômes, que vous pouvez échanger auprès d'un nouveau marchand contre plus de 30 nouveaux éléments cosmétiques (dont des ensembles d'armure et des teintures d'arme) et 10 charmes inédits.
Miniature vidéo

D'autres nouveautés en complément

ghost-of-yotei-visuel-atsu-arme
La mise à jour du 24 novembre 2025 introduira également de nouvelles options d'accessibilité et de nouvelles fonctionnalités pour le mode Photo sur Ghost of Yotei. Par exemple, la communauté pourra profiter de la réattribution des touches directionnelles et paramétrer la vitesse d'obturation du mode Photo, qui accueillera de nouveaux filtres. Nul doute que Sucker Punch détaillera le contenu exact de ce nouveau patch pour Ghost of Yotei. Évidemment, nous vous tiendrons informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei est disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Ghost of Yotei annonce une édition « Complète » avec une tonne de contenu
Ghost of Yotei 12 août 2026

Ghost of Yotei annonce une édition « Complète » avec une tonne de contenu

Un an après sa sortie, l'aventure d'Atsu s'enrichit. Sony et Sucker Punch annoncent l'arrivée d'une édition complète pour Ghost of Yotei le 1er octobre. Au programme, une extension narrative inédite, un mode survie façon roguelike et des ajouts gratuits qui raviront les puristes de la licence.
Ghost of Yotei utilisé pour promouvoir le tourisme dans certaines provinces du Japon
Ghost of Yotei 26 juin 2026

Ghost of Yotei utilisé pour promouvoir le tourisme dans certaines provinces du Japon

Lors de leur voyage au Japon, les touristes visitent Tokyo, Kyoto ou encore Osaka. Mais plusieurs villes espèrent attirer les joueurs grâce aux magnifiques paysages vus dans Ghost of Yotei.
Ghost of Yotei écrase littéralement ce titre vedette de 2025 en termes de copies écoulées
Ghost of Yotei 16 juin 2026

Ghost of Yotei écrase littéralement ce titre vedette de 2025 en termes de copies écoulées

Des chiffres partagés par Alinea Analytics confirment que Ghost of Yotei est l'un de jeux les plus populaires de 2025, détrônant même l'une des suites les plus attendues de l'année.

commentaire (0)