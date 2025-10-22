Ghost of Yotei : Un DLC en approche ? Les développeurs répondent

Sucker Punch s'est exprimé, il y a peu de temps, à propos de la potentielle arrivée d'un DLC pour Ghost of Yotei.
Disponible depuis le début du mois d'octobre 2025, Ghost of Yotei
, qui est développé par Sucker Punch, a été très bien accueilli par la presse spécialisée ainsi que par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, certaines personnes se demandent si ce nouvel opus aura le droit à un DLC, étant donné que cela fut le cas pour son aîné, Ghost of Tsushima. Sucker Punch a, récemment, dit quelques mots à propos d'un potentiel DLC pour Ghost of Yotei
.
Un DLC prévu pour Ghost of Yotei ?
En effet, lors d'une récente interview avec les journalistes de Game Informer, le co-directeur de Ghost of Yotei, Jason Connell, a été interrogé à propos d'un possible contenu additionnel pour les aventures d'Atsu
. Jason Connell a, alors, expliqué que l'équipe de développement n'a pas encore pris de décision à ce sujet
, car celle-ci se concentre sur les retours des joueurs et des joueuses :
Je pense que pour nous, nous en sommes à un stade du projet où nous devons simplement le présenter au public et voir ce qui trouve un écho auprès des gens, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient peut-être savoir de plus sur Atsu [...] Et vous avez cette occasion rare d'écouter des millions de personnes vous dire ce qui les a touchées dans une histoire, par opposition à ce qui ne les a pas touchées ou ce qui leur semble manquer. Et je pense que c'est le mode dans lequel vous voulez être. Et c'est en quelque sorte un cadeau. Nous aimons beaucoup Atsu, et nous pensons que c'est un personnage formidable.
Pour autant, Sucker Punch ne ferme pas la porte à un potentiel DLC pour Ghost of Yotei
. Jason Connell a, ainsi, ajouté :
Et tout comme pour Jin [protagoniste de Ghost of Tsushima], s'il y a des possibilités de l'améliorer ou d'apporter de nouveaux éléments ou de clarifier le récit, et que cela correspond à ce qui est le mieux pour Sucker Punch, alors nous allons certainement y réfléchir sérieusement.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Sucker Punch ne semble pas avoir prévu de DLC pour Ghost of Yotei
, à l'heure actuelle. Pour autant, il se peut qu'un contenu additionnel arrive, à l'avenir. Une nouvelle qui risquerait grandement de ravir les fans, mais qui n'est pas d'actualité pour le moment.
Ghost of Yotei est un vrai succès
Avec un score de 86 sur Metacritic et de très bonnes appréciations de la part de la communauté, Ghost of Yotei est un succès critique, et très certainement commercial, bien que des chiffres n'aient pas encore été dévoilés. De ce fait, il y a des chances que Sucker Punch capitalise sur ce succès en développant un DLC pour Ghost of Yotei
. Or, comme dit précédemment, le studio de développement n'a pas encore statué sur cette possibilité.
Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei
, qui est sorti le 2 octobre 2025, est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
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