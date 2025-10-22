Ghost of Yotei : Un DLC en approche ? Les développeurs répondent

Sucker Punch s'est exprimé, il y a peu de temps, à propos de la potentielle arrivée d'un DLC pour Ghost of Yotei.

Un DLC prévu pour Ghost of Yotei ?

Je pense que pour nous, nous en sommes à un stade du projet où nous devons simplement le présenter au public et voir ce qui trouve un écho auprès des gens, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient peut-être savoir de plus sur Atsu [...] Et vous avez cette occasion rare d'écouter des millions de personnes vous dire ce qui les a touchées dans une histoire, par opposition à ce qui ne les a pas touchées ou ce qui leur semble manquer. Et je pense que c'est le mode dans lequel vous voulez être. Et c'est en quelque sorte un cadeau. Nous aimons beaucoup Atsu, et nous pensons que c'est un personnage formidable.

Et tout comme pour Jin [protagoniste de Ghost of Tsushima], s'il y a des possibilités de l'améliorer ou d'apporter de nouveaux éléments ou de clarifier le récit, et que cela correspond à ce qui est le mieux pour Sucker Punch, alors nous allons certainement y réfléchir sérieusement.

We asked Ghost of Yōtei's lead writer if romantic partners were ever considered for Atsu.



You can read the full spoiler-filled interview here: https://t.co/SLhgos6JCn pic.twitter.com/42M6nRHOAB — Game Informer (@gameinformer) October 17, 2025

Ghost of Yotei est un vrai succès

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Disponible depuis le début du mois d'octobre 2025,, qui est développé par Sucker Punch, a été très bien accueilli par la presse spécialisée ainsi que par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, certaines personnes se demandent si ce nouvel opus aura le droit à un DLC, étant donné que cela fut le cas pour son aîné, Ghost of Tsushima.En effet, lors d'une récente interview avec les journalistes de Game Informer,. Jason Connell a, alors, expliqué que, car celle-ci se concentre sur les retours des joueurs et des joueuses :Pour autant,. Jason Connell a, ainsi, ajouté :De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Sucker Punch ne semble pas avoir prévu de DLC pour, à l'heure actuelle. Pour autant, il se peut qu'un contenu additionnel arrive, à l'avenir. Une nouvelle qui risquerait grandement de ravir les fans, mais qui n'est pas d'actualité pour le moment.Avec un score de 86 sur Metacritic et de très bonnes appréciations de la part de la communauté, Ghost of Yotei est un succès critique, et très certainement commercial, bien que des chiffres n'aient pas encore été dévoilés. De ce fait, il y a des chances que Sucker Punch capitalise sur ce succès en développant un DLC pour. Or, comme dit précédemment, le studio de développement n'a pas encore statué sur cette possibilité.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 2 octobre 2025, est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.