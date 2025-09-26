Ghost of Yotei surpasse déjà son aîné, Ghost of Tsushima

Ghost of Yotei, le prochain jeu de Sucker Punch Productions, a déjà dépassé Ghost of Tsushima, alors qu'il n'est pas encore disponible.

Ghost of Yotei dépasse Ghost of Tsushima sur Metacritic

Ghost of Yotei nous a subjugué

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Comme vous le savez probablement déjà, le début du mois d'octobre 2025 sera marqué par l'arrivée de, le nouvel opus de la célèbre franchise de Sucker Punch Productions. Alors que les joueurs et les joueuses n'ont plus que quelques jours à attendre (au moment où nous écrivons ces lignes),En effet, dans la journée du jeudi 25 septembre 2025, de nombreuses rédactions spécialisées, françaises ou internationales, ont publié leur test de, qui débarque officiellement le 2 octobre 2025. Comme toujours, Metacritic a recensé toutes les reviews du nouveau jeu de Sucker Punch afin de proposer une moyenne, dite Metascore.Ainsi,, calculée à partir de 106 reviews. Ghost of Tsushima est, quant à lui, à 83, un score basé sur 122 critiques au total. Cela signifie donc queLe nouvel opus de la licence de Sucker Punch Productions profite ainsi d'une réception critique plutôt bonne, laissant présager un très bon lancement. Reste à savoir ce qu'en penseront les joueurs et les joueuses, qui attendentavec une grande impatience.De notre côté, nous avons grandement apprécié notre périple aux côtés d'Atsu, sur. Dans notre test, qui affiche une très bonne note, nous avons salué la beauté de la région d'Ezo, la profondeur de la protagoniste, les nouveautés apportées dans le gameplay, le sentiment de liberté ainsi que la richesse du monde ouvert. Nous avons remarqué quelques baisses de framerate par endroits et des petits défauts sur certaines textures, mais rien de bien dérangeant. Nul doute que Sucker Punch corrigera ces problèmes via un patch. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 2 octobre 2025, et ce, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PS Store à moindre coût :