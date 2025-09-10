Ghost of Yotei : Sucker Punch était aux anges à la suite du report de GTA 6

Sucker Punch s'est, récemment, exprimé à propos du report de GTA 6 et de comment cela a affecté les développeurs de Ghost of Yotei.

Sucker Punch a célébré le report de GTA 6

Nous sommes tous encore en train de cuver. Une gueule de bois qui dure depuis plusieurs mois, c'était une journée formidable.

Quelle est la date de sortie de Ghost of Yotei ?

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Comme vous le savez probablement déjà, l'année 2026 sera marquée par l'arrivée du (très) très attendu GTA 6. Initialement prévu pour ces prochains mois, le titre de Rockstar Games a grandement effrayé les studios de développement et éditeurs, tant ces derniers ne souhaitaient pas lancer leur(s) jeu(x) dans la même fenêtre que GTA 6. Ainsi,En effet, au cours d'une interview de MinnMax, sous forme de questions-réponses,Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Cela permet, notamment, à leur prochain titre, à savoir, de profiter d'une très bonne visibilité. Bien que ce nouvel opus de la licence de Sucker Punch soit très attendu, il est certain que GTA 6 lui aurait fait de l'ombre, comme à tous les autres jeux qui seraient sortis dans la même période. D'ailleurs, Hollow Knight: Silksong, le metroidvania de Team Cherry, qui est également perçu comme le « GTA 6 indépendant » du fait de sa notoriété, a eu cet effet sur un bon nombre de titres.Dans tous les cas,sort, pour rappel, le 2 octobre 2025, et ce, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Le titre ne devrait, normalement, pas être repoussé, étant donné que Sucker Punch a annoncé, à la fin du mois d'août de cette année, queest passé Gold.Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour découvrir les aventures d'Atsu, narrées dans. Si vous désirez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose de belles réductions sur certaines cartes PlayStation Store :