Ghost of Yotei : Sucker Punch était aux anges à la suite du report de GTA 6

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 septembre 2025 à 11h10
Sucker Punch s'est, récemment, exprimé à propos du report de GTA 6 et de comment cela a affecté les développeurs de Ghost of Yotei.
Ghost of Yotei : Sucker Punch était aux anges à la suite du report de GTA 6
Comme vous le savez probablement déjà, l'année 2026 sera marquée par l'arrivée du (très) très attendu GTA 6. Initialement prévu pour ces prochains mois, le titre de Rockstar Games a grandement effrayé les studios de développement et éditeurs, tant ces derniers ne souhaitaient pas lancer leur(s) jeu(x) dans la même fenêtre que GTA 6. Ainsi, de nombreux développeurs, à l'image de ceux travaillant chez Sucker Punch, qui vont sortir Ghost of Yotei dans peu de temps, étaient ravis d'apprendre que le prochain opus GTA n'arriverait pas en 2025.

Sucker Punch a célébré le report de GTA 6

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En effet, au cours d'une interview de MinnMax, sous forme de questions-réponses, le co-directeur créatif de Ghost of Yotei, Nate Fox, a prononcé quelques mots à propos du report de GTA 6
Nous sommes tous encore en train de cuver. Une gueule de bois qui dure depuis plusieurs mois, c'était une journée formidable.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, les développeurs de chez Sucker Punch étaient très contents d'apprendre que GTA 6 n'arriverait finalement qu'en 2026. Cela permet, notamment, à leur prochain titre, à savoir Ghost of Yotei, de profiter d'une très bonne visibilité. Bien que ce nouvel opus de la licence de Sucker Punch soit très attendu, il est certain que GTA 6 lui aurait fait de l'ombre, comme à tous les autres jeux qui seraient sortis dans la même période. D'ailleurs, Hollow Knight: Silksong, le metroidvania de Team Cherry, qui est également perçu comme le « GTA 6 indépendant » du fait de sa notoriété, a eu cet effet sur un bon nombre de titres.

Miniature vidéo

Quelle est la date de sortie de Ghost of Yotei ? 

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Dans tous les cas, Ghost of Yotei sort, pour rappel, le 2 octobre 2025, et ce, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Le titre ne devrait, normalement, pas être repoussé, étant donné que Sucker Punch a annoncé, à la fin du mois d'août de cette année, que Ghost of Yotei est passé Gold.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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