De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Ghost of Yotei se rendra disponible sur PC. Nous vous apportons la réponse.

Ghost of Yotei sort-il sur PC ?













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Le deuxième opus de la licence de Sucker Punch, soit, arrive au début du mois d'octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Le titre, qui narre les aventures d'Atsu, est très attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent siNe tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes,, pour le moment en tout cas. Effectivement, depuis la toute première annonce, Sony et Sucker Punch ont toujours précisé, à travers les différentes communications officielles et les trailers, quearrive sur PS5, et ce, dès le 2 octobre 2025.Cependant, il n'est pas impossible quedébarque sur PC à l'avenir. Comme vous le savez probablement déjà, le premier jeu de la licence, à savoir Ghost of Tsushima, est tout d'abord sorti sur PS4 en 2020, puis s'est offert un portage PC quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2024.De ce fait, il se peut quesuive la même stratégie que son aîné et se dote, dans un futur plus ou moins proche, d'une version PC. Évidemment, si Sony et Sucker Punch annoncent un tel projet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article afin que vous ayez toutes les informations concernant un potentiel portage deRappelons, en guise de conclusion, quesort le 2 octobre 2025 sur la dernière console de Sony, la PS5. Ce nouvel opus raconte l'histoire d'Atsu, une jeune femme marquée par un traumatisme : la mort de tous ses proches à cause d'un gang de hors-la-loi, nommé les Six de Yotei.