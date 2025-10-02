Ghost of Yotei : Quelques conseils pour bien débuter

Si vous débutez votre aventure sur Ghost of Yotei, voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles durant votre périple aux côtés d'Atsu.

Conseils pour bien débuter sur Ghost of Yotei

Bien sélectionner le mode de difficulté

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Faites bien attention à vos équipements

Prenez le temps d'explorer et d'utiliser le camp

Réalisez les quêtes secondaires

Choisissez bien vos compétences





Depuis le début du mois d'octobre 2025, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir, qui est développé par Sucker Punch et édité par Sony. Catégorisé comme un jeu d'action-aventure en monde ouvert, le titre propose de nombreuses mécaniques, quêtes mais aussi points d'intérêt., et même par la suite.Lorsque vous lancerez votre première partie sur. Il y a 6 niveaux de difficulté au total, dont un Personnalisé. Pour faire simple, les difficultés Décontracté et Facile sont pour celles et ceux qui veulent profiter de l'histoire, avant tout. Le mode Moyen offre, quant à lui, une expérience équilibrée. À l'inverse, Difficile et Létal sont pour ceux qui veulent un véritable challenge.Remarquons, à ce sujet, que vous pouvez à tout moment changer de mode de difficulté. Cela n'a pas d'impact sur l'obtention des trophées.Sur, Atsu peut équiper diverses armures, qui offrent des bonus passifs intéressants et qui font monter les statistiques principales (Onryo, Corps à Corps, Portée, Défense, Utilité et Furtivité). Par exemple, l'armure de maître des primes « étend la fenêtre de parade parfaite et d'esquive parfaite de façon mineure, mais désactive les parades standard » et « augmente tous les gains d'esprit de façon mineure ». De plus, en équipant cet élément, une parade « parfaite octroie 2 contre-attaques supplémentaires ». Ainsi,, et par la suite améliorer celle de votre choix.Dans la même idée, n'hésitez pas à regarder les charmes que vous avez obtenus afin de sélectionner ceux qui vous semblent les plus intéressants, selon votre façon de jouer. Cela stipule donc de passer un peu de temps dans le menu « Équipement », mais le faire devrait vous être d'une grande aide., notamment pour dénicher les autels de réflexion, accordant un point de compétence, les sources chaudes, augmentant la santé maximale, ou encore les entraînements aux bambous, permettant de monter la jauge d'esprit.. Cela vous permettra de rencontrer des PNJ, qui peuvent vous donner des informations utiles ou vous vendre des items intéressants, mais aussi de cuisiner pour obtenir des bonus actifs et de fabriquer des projectiles. Ce dernier point exige, bien évidemment, d'avoir collecté diverses ressources, que vous trouverez sans difficulté au gré de votre périple.Pour vous aider, sachez que vous pouvez acheter des cartes du voyageur auprès du cartographe, qui vous donnent l'emplacement d'activités annexes. Cela vous coûtera, bien évidemment, des Mon/pièces.. Certaines d'entre elles vous permettront, d'ailleurs, d'obtenir de nouvelles armures, tandis que d'autres vous donneront diverses récompenses. De la même manière, intéressez-vous aux quêtes liées aux sensei, qui vous apprennent à bien maîtriser les différentes armes mises à votre disposition.Les contrats de prime, à récupérer sur les panneaux d'affichage des villes et des villages, sont un très bon moyen de collecter de l'argent, c'est-à-dire des Mon/pièces. De ce fait, prenez le temps d'en faire régulièrement, car vous aurez besoin de pièces pour améliorer vos pièces d'équipement.Sur, vous obtiendrez des points de compétence en terminant des autels de réflexion, disséminés aux quatre coins de la carte. Prenez le temps de lire les différentes compétences proposées, notamment dans les différentes catégories (dont Onryo, Corps à Corps, Vengeance), afin de bien sélectionner celle que vous souhaitez débloquer. Étant donné que ces capacités vous permettent d'apprendre de nouvelles techniques ou bien de nouveaux mouvements,. Cela vaut, d'ailleurs, également pour la louve.Comme vous l'aurez compris, pour bien débuter ou même venir à bout de, vous devrez passer du temps à bien comprendre les mécaniques du jeu, mais aussi ses systèmes (équipements, charmes, etc.), tout en vous intéressant au contenu annexe (quêtes secondaires, points d'intérêt...).