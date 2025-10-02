Difficulté Ghost of Yotei : Laquelle choisir pour bien débuter son périple avec Atsu ?

Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Ghost of Yotei, sachez que nous vous apportons quelques informations et conseils pour vous aider à bien débuter votre aventure.

Quelle difficulté choisir sur Ghost of Yotei ?

Les modes de difficulté sur Ghost of Yotei

Mode de difficulté Décontracté → « Profitez de l'histoire d'Atsu et explorez Ezo sans combats difficiles ».

→ « Profitez de l'histoire d'Atsu et explorez Ezo sans combats difficiles ». Mode de difficulté Facile → « Incarnez Atsu et explorez Ezo dans vous confronter à de grandes difficultés ».

→ « Incarnez Atsu et explorez Ezo dans vous confronter à de grandes difficultés ». Mode de difficulté Moyen → « Une expérience de jeu équilibrée, avec une difficulté modérée ».

→ « Une expérience de jeu équilibrée, avec une difficulté modérée ». Mode de difficulté Difficile → « Pour ceux qui ne craignent pas la mort, prêts à relever les plus grands défis ».

→ « Pour ceux qui ne craignent pas la mort, prêts à relever les plus grands défis ». Mode de difficulté Létal → « La mort n'est jamais loin. Un seul coup de sabre peut s'avérer fatal ».

→ « La mort n'est jamais loin. Un seul coup de sabre peut s'avérer fatal ». Mode de difficulté Personnalisé → « Personnalisez la difficulté de votre expérience de jeu ».

Quel mode de difficulté sélectionner sur Ghost of Yotei ?













Peut-on changer de mode de difficulté en cours de jeu sur Ghost of Yotei ?

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Pour leur périple aux côtés d'Atsu à Ezo, sur, les joueurs et les joueuses ont le choix entre plusieurs. Cette pluralité permet notamment à chacun de profiter de l'expérience qui lui convient le plus. Néanmoins, il se peut qu'en débutant votre aventure, vous ne sachiez pasAinsi, dans ce qui suit, nous vous apportons des explications et des conseils pour vous aider àEn lançant une nouvelle partie sur, la communauté doit nécessairement opter pour l'un des différentsproposés. D'ailleurs, en fonction, certains éléments, tels que le nombre d'adversaires vous attaquant, changent d'unà un autre. Mais, sans plus tarder, voiciAinsi, et comme vous l'aurez compris grâce aux intitulés de chaque, Décontracté et Facile s'adressent à tous les joueurs et les joueuses souhaitant profiter pleinement de l'histoire, et ce, sans éprouver trop de. À l'inverse, leMoyen et Difficile est pour toutes celles et ceux qui veulent une expérience normale, voire un tantinet ardue. En revanche, si vous désirez un vrai challenge, il vaut mieux opter pour Létal.En ce qui concerne lePersonnalisé, sachez que celui-ci vous permet de paramétrer votre expérience, notamment en diminuant/augmentant l'agressivité des ennemis, les fenêtres d'action, les dégâts des adversaires, la furtivité ou encore les avantages bonus de héros.Remarquons que vous pouvez tout à fait modifier lelors d'une partie sur. Cela ne vous pénalise en rien et n'entrave pas l'obtention des trophées, et donc du Platine du titre. De ce fait, si vous désirez, en cours d'aventure, baisser ou augmenter la, vous pouvez le faire sur. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans les « Paramètres », puis « Jouabilité », depuis le menu en jeu ou le menu principal.En guise de conclusion, rappelons queest disponible, depuis le 2 octobre 2025, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.