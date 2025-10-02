Difficulté Ghost of Yotei : Laquelle choisir pour bien débuter son périple avec Atsu ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 octobre 2025 à 11h26
Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Ghost of Yotei, sachez que nous vous apportons quelques informations et conseils pour vous aider à bien débuter votre aventure.
Difficulté Ghost of Yotei : Laquelle choisir pour bien débuter son périple avec Atsu ?
Pour leur périple aux côtés d'Atsu à Ezo, sur Ghost of Yotei, les joueurs et les joueuses ont le choix entre plusieurs modes de difficulté. Cette pluralité permet notamment à chacun de profiter de l'expérience qui lui convient le plus. Néanmoins, il se peut qu'en débutant votre aventure, vous ne sachiez pas quel niveau de difficulté choisir.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous apportons des explications et des conseils pour vous aider à choisir un mode de difficulté sur Ghost of Yotei.

Quelle difficulté choisir sur Ghost of Yotei ? 

Les modes de difficulté sur Ghost of Yotei

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En lançant une nouvelle partie sur Ghost of Yotei, la communauté doit nécessairement opter pour l'un des différents modes de difficulté proposés. D'ailleurs, en fonction, certains éléments, tels que le nombre d'adversaires vous attaquant, changent d'un niveau de difficulté à un autre. Mais, sans plus tarder, voici les modes de difficulté disponibles sur Ghost of Yotei
  • Mode de difficulté Décontracté → « Profitez de l'histoire d'Atsu et explorez Ezo sans combats difficiles ».
  • Mode de difficulté Facile → « Incarnez Atsu et explorez Ezo dans vous confronter à de grandes difficultés ».
  • Mode de difficulté Moyen → « Une expérience de jeu équilibrée, avec une difficulté modérée ».
  • Mode de difficulté Difficile → « Pour ceux qui ne craignent pas la mort, prêts à relever les plus grands défis ».
  • Mode de difficulté Létal → « La mort n'est jamais loin. Un seul coup de sabre peut s'avérer fatal ».
  • Mode de difficulté Personnalisé → « Personnalisez la difficulté de votre expérience de jeu ».

Quel mode de difficulté sélectionner sur Ghost of Yotei ?

Ainsi, et comme vous l'aurez compris grâce aux intitulés de chaque mode de difficulté de Ghost of Yotei, Décontracté et Facile s'adressent à tous les joueurs et les joueuses souhaitant profiter pleinement de l'histoire, et ce, sans éprouver trop de difficulté. À l'inverse, le niveau de difficulté Moyen et Difficile est pour toutes celles et ceux qui veulent une expérience normale, voire un tantinet ardue. En revanche, si vous désirez un vrai challenge, il vaut mieux opter pour Létal.

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En ce qui concerne le mode de difficulté Personnalisé, sachez que celui-ci vous permet de paramétrer votre expérience, notamment en diminuant/augmentant l'agressivité des ennemis, les fenêtres d'action, les dégâts des adversaires, la furtivité ou encore les avantages bonus de héros. 

Peut-on changer de mode de difficulté en cours de jeu sur Ghost of Yotei ?

Remarquons que vous pouvez tout à fait modifier le mode de difficulté lors d'une partie sur Ghost of Yotei. Cela ne vous pénalise en rien et n'entrave pas l'obtention des trophées, et donc du Platine du titre. De ce fait, si vous désirez, en cours d'aventure, baisser ou augmenter la difficulté, vous pouvez le faire sur Ghost of Yotei. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans les « Paramètres », puis « Jouabilité », depuis le menu en jeu ou le menu principal.

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En guise de conclusion, rappelons que Ghost of Yotei est disponible, depuis le 2 octobre 2025, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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