Ghost of Yotei : Peu importe comment vous y jouez, les développeurs veulent juste que vous vous amusiez

Le directeur créatif de Ghost of Yotei s'est récemment exprimé à propos de l'expérience des joueurs et sur leur façon de jouer à ce nouvel opus.
Depuis le début du mois d'octobre 2025, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 peuvent découvrir les aventures d'Atsu à Ezo, narrées dans Ghost of Yotei
. Avec de multiples activités annexes, quêtes secondaires et un vaste monde ouvert, ce nouvel opus propose une certaine liberté. D'ailleurs, le directeur créatif de Ghost of Yotei a dit quelques mots à propos de la liberté permise dans Ghost of Yotei
.
Les joueurs sont libres sur Ghost of Yotei
En effet, lors d'une interview avec les journalistes de GamesRadar, le directeur créatif de Ghost of Yotei, Jason Connell, a indiqué que l'équipe de développement souhaite simplement que les joueurs profitent de l'expérience comme ils l'entendent
:
S'ils ne veulent pas le faire, nous leur répondons simplement : « Ok, c'est votre choix ». Tant que vous vous amusez, cela ne nous dérange pas vraiment.
Ainsi, Sucker Punch espère surtout que les joueurs et les joueuses s'amusent sur Ghost of Yotei
, peu importe comment ils y jouent et donc quelles activités ils font ou ils ne font pas. Un point plutôt positif, qui est, d'ailleurs, renforcé par le sentiment de liberté inhérent à Ghost of Yotei
.
La liberté prime sur Ghost of Yotei
Comme dans la plupart des jeux, Ghost of Yotei invite régulièrement les joueurs à se pencher sur des points bien précis, tels que la quête principale. Cependant, Sucker Punch a vraiment voulu laisser une grande liberté à la communauté
, malgré que les développeurs aient « laissé toute une série d'éléments pour vous permettre de rester dans l'esprit de l'histoire principale, en vous fournissant une quantité d'armes à un rythme raisonnable
» :
Notre philosophie pour ce jeu était de vous offrir plus de liberté que dans tous les autres jeux que nous avons créés jusqu'à présent.
Évidemment, les développeurs de Ghot of Yotei
ont dû trouver un équilibre entre insuffler une certaine liberté, tout en donnant des directives. Et cela n'a pas forcément été facile pour l'équipe.
Un équilibre à trouver, un vrai challenge pour Sucker Punch
Dans la même interview, Jason Connell a, ainsi, expliqué que trouver un équilibre entre liberté, monde ouvert et postulat narratif n'a pas forcément été chose aisée pour Ghost of Yotei
:
C'est très complexe, et le rythme est légèrement différent pour chaque élément. Le rythme narratif est un peu plus facile à comprendre, et donc un peu plus simple, mais celui du monde ouvert est assez difficile à maîtriser. Nous utilisons donc toutes sortes d'astuces pour que cela fonctionne.
Force est de constater que Sucker Punch a relevé le défi avec brio, étant donné que Ghost of Yotei
a reçu de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée et est vraiment apprécié par la communauté.
Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei
est disponible, depuis le 2 octobre 2025, sur PS5.
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