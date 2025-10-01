Ghost of Yotei : Patch Day one, les détails

Retrouvez les détails concernant le patch Day one de Ghost of Yotei, le nouveau titre de Sucker Punch.

Patch Day One de Ghost of Yotei, version 1.006 Performances et stabilité Améliorations multiples des performances de rendu de l'environnement.

Correction de problèmes affectant la cohérence de l'éclairage et les performances en mode Ray Tracing.

Changements pour améliorer les performances et la stabilité en photomode.

Améliorations diverses des performances dans les missions contenant un grand nombre de personnages.

Résolution de crashs peu fréquents survenant après avoir joué ou attendu pendant de longues périodes.

Correction de crashs rares liés au chargement de certaines sauvegardes. Gameplay Corrections audio permettant aux effets sonores d'impact de correspondre correctement aux types de surfaces.

Corrections de plusieurs bugs dans les mini-jeux comme celui avec les bambous et Zeni Hajiki.

Correction d'un délai occasionnel lors du démarrage du « buddy grapple pull ».

Correction d'un bug où les citrouilles apparaissaient transparentes pendant la mission d'entraînement au kunai.

Correction des transitions de caméra pendant les interrogatoires pour éviter les sauts brusques entre les angles.

Améliorations générales de la caméra pour la navigation dans le monde et l'utilisation d'outils en combat.

Amélioration du comportement de la caméra pendant les combats, en particulier dans les modes caméra optionnels.

Correction de bugs et exploits variés pendant les duels.

Ajustements d'équilibrage variés sur les armes et charmes, en particulier pour le contenu de fin de jeu.

Ajustements d'équilibrage et corrections de bugs liés à la difficulté « Lethal ».

Correction de bugs liés à la prise et au lancer d'armes lâchées au sol.

Ajustements d'équilibrage et corrections de bugs pour les assassinats furtifs avec des armes autres que le katana.

Correction de bugs où certains dialogues de mission étaient interrompus à cause des actions du joueur ou des PNJ.

Corrections de plusieurs bugs dans des missions pouvant être perçus par les joueurs comme bloquant la progression.

Améliorations diverses dans les zones de mission pour fluidifier le déroulement et faciliter la navigation.

Limitation des indices pour les puzzles à certains niveaux de difficulté.

Empêche le cheval d'interrompre certains objectifs ou cinématiques de mission.

Suppression de la possibilité de décapiter les cibles de primes à capturer.

Correction d'un bug où le « Standoff » ciblait des ennemis trop éloignés.

Ajustements et changements d'équilibrage divers sur les compétences du loup, notamment lors des combats contre des chefs ennemis.

Empêche l'apparition d'ennemis systémiques quand le joueur suit des renards.

Ajout de la possibilité d'ouvrir le mode Photo (via R1) à certaines étapes lorsqu'on est en campement.

Changements d'équilibrage économique et du butin concernant les métaux communs.

Amélioration des réactions ennemies face aux actions du joueur dans les combats.

Réduction de la fréquence des tutoriels lorsqu'on est en campement.

Amélioration du comportement des hommes de Saito qui chassent Atsu dans le monde ouvert. Animation Amélioration des transitions d'entrée et de sortie pour certaines cinématiques afin de renforcer l'impact émotionnel.

Correction de multiples cas où les armures bloquaient les plans de caméra dans les cinématiques.

Corrections pour empêcher des éléments de géométrie de disparaître ou d'apparaître brutalement au mauvais moment pendant les cinématiques.

Corrections d'artefacts d'animation dans les cinématiques.

Corrections de plusieurs cas où les armes apparaissaient de façon incorrecte dans les cinématiques.

Corrections de personnages apparaissant incorrectement dans certaines cinématiques.

Amélioration des expressions et émotions des personnages dans certaines cinématiques.

Mise à jour des animations et lignes de dialogue PNJ pour rendre leur comportement plus naturel.

Mise à jour des animations d'entrée et de sortie des attaques au katana pour plus de fluidité.

Ajustement du contact au sol des pieds dans les animations pour mieux aligner les personnages avec le terrain.

Ajout de nouvelles animations d'entrée et de sortie pour améliorer la transition des postures et des appuis.

Amélioration des animations du jeu de lancer de charbon utilisé pendant l'entraînement aux armes.

Correction d'un bug permettant aux chiens et autres animaux de jouer des animations de chasse incorrectes.

Corrections d'animations PNJ incorrectes durant certaines missions.

Amélioration de l'animation de l'ennemi Brute saisissant Atsu et la jetant au sol.

Améliorations diverses des animations de dégainement et de rengainement pour réduire les effets de clipping. Environnement Amélioration des éléments d'environnement dans les onsen, de la disposition, de la décoration et des interactions afin d'offrir une expérience plus unique à chaque onsen.

Amélioration de l'apparence et des performances de certains types de fleurs.

Amélioration de l'apparence de l'érosion et des détails dans les chaînes de montagnes visibles dans le monde.

Amélioration de diverses textures dans les grottes pour augmenter le niveau de détail et éliminer les artefacts visuels.

Mise à jour des niveaux de détails faibles sur divers arbres dans le monde afin de prévenir les effets de popping visuel en se déplaçant.

Mise à jour du blending de la neige profonde pour mieux camoufler les personnages et améliorer l'aspect de la neige sur d'autres objets.

Optimisations et améliorations sur de nombreux éléments visuels du jeu pour booster les performances.

Amélioration des textures et éléments dans diverses grottes et tanières pour un meilleur rendu global.

Ajustements des assets à travers le jeu pour corriger les objets flottant au-dessus du sol. UI / UX Correction des flashs et brillances excessives en mode Photo lors du changement rapide de l'heure de la journée.

Améliorations générales de l'interface du mode Photo et de sa navigation.

Correction de bugs dans les mini-jeux liés aux configurations alternatives de manette.

Correction de divers bugs dans la « spyglass ».

Correction d'éléments d'interface conflictuels dans plusieurs menus et sur la carte.

Correction de débordements de texte dans le mode texte large dans plusieurs langues.

Correction d'un chevauchement du texte dans la liste des objets clés et les cartes d'objectifs avec plusieurs récompenses.

Ajustement de la position de certains éléments UI, comme l'icône de niveau de Charme.

Correction ou amélioration des icônes pour plusieurs cosmétiques et compétences.

Mise à jour des vidéos de compétences et ajout d'effets de brillance colorés pour de meilleures explications.

Correction d'éléments UI pour éviter les chevauchements dans divers cas (ex. : duels).

Correction d'un bug où certains objets apparaissaient incorrectement sur la carte du voyageur.

Mise à jour des shaders, animations et tailles des marqueurs d'interface pour améliorer la lisibilité.

Correction d'un bug avec l'entraîneur d'équipement qui se comportait de manière inappropriée.

Modification du bloom dans la « spyglass » pour améliorer la visibilité dans les scènes très lumineuses.

Réduction du nombre de pop-ups au démarrage du jeu pour une expérience plus fluide pour les joueurs possédant du contenu bonus.

Amélioration de divers éléments d'interface chez les marchands.

Correction de bugs liés au chargement et à l'apparition tardive d'éléments dans les menus.

Mise à jour des illustrations de trophées et d'activités.

Amélioration de l'apparence de certains éléments sur la carte.

Ajustement concernant les noms de certains items dans l'inventaire.

Ajout d'options dans le mode Photo.

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Comme bien souvent, les nouveaux jeux se dotent d'un patch Day One, au moment de leur lancement. Le nouveau titre de Sucker Punch,, ne fait pas exception à la règle. D'après les informations partagées par IGN, qui a reçu le patch notes ci-dessous de la part de Sony,. Les joueurs et les joueuses sont, d'ailleurs, invités à la télécharger avant de débuter leur aventure aux côtés d'Atsu.Selon les détails révélés, ce patch pourapporte de nombreuses améliorations d'animation, de performances mais aussi diverses corrections, notamment pour le ray tracing et l'interface utilisateur. Voici, sans plus tarder,Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 2 octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.