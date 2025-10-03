Ghost of Yotei : Les meilleures compétences à débloquer

Nous vous indiquons quelles sont les meilleures compétences sur Ghost of Yotei, pour la protagoniste Atsu et pour la Louve.

Les meilleures compétences sur Ghost of Yotei

Les meilleures compétences pour Atsu sur Ghost of Yotei

Onryo Attaques Parade parfaite → Parez une attaque au dernier moment pour ralentir le temps et effectuer une contre-attaque. Rapporte une quantité modérée d'esprit. Contre désarmant → Les attaques concentrées désarment les ennemis dont les attaques sont signalées par une lueur jaune. Frappe de l'Onryo → Frappez et désarmez instantanément un ennemi. Peut terrifier les ennemis et les faire fuir. Assassinat Assassinat de brute → Assassinez des brutes ennemies imposantes. Assassinat rapide → Les assassinats sont modérément plus rapides et discrets. Assassinat à la chaîne → Assassinez successivement deux ennemis proches. Exécution de chef → Assassinez des chefs ennemis. Exécuter un chef de cette manière remplit instantanément votre chaîne d'éliminations et terrifie les ennemis à proximité. Maîtrise de l'assassinat à la chaîne → Assassinez successivement jusqu'à trois ennemis proches. Survie Roulade → Vous pouvez rouler pour vous éloigner d'un attaquant, esquiver une attaque lente signalée par une lueur rouge ou éteindre des flammes. Esquive parfaite → Esquivez une attaque ennemie au dernier moment pour ralentir le temps et exécuter une contre-attaque mortelle. Volonté de l'onryo → Puisez dans votre rage intérieure pour vous réanimer après avoir été vaincue. Volonté de l'onryo améliorée → Les réanimations avec Volonté de l'onryo ne coûtent plus que 1 en unités d'esprit. À distance Concentration profonde → Augmente la durée de ralentissement de la concentration de façon mineure. Force de caractère → Réduit le délai de réutilisation de la concentration de façon mineure.



Corps à corps Katana Frappe céleste → Une attaque rapide impossible à bloquer, qui interrompt les ennemis et inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis déstabilisés. Force de l'éclair → Augmente les dégâts de déstabilisation infligés contre d'autres sabres comme les katanas ou les odachi. Détermination de l'éclair → Augmente les dégâts de déstabilisation infligés par chaque parade avec un katana. Deux katanas Frappe des tempêtes → Une série d'attaques à deux sabres se concluant par une frappe impossible à bloquer et infligeant des dégâts majeurs. Double entaille de Takezo → Une double attaque tranchante à deux sabres pour interrompre l'ennemi. Peut frapper deux ennemis différents. Frappe des tempêtes améliorées → La frappe des tempêtes inflige des dégâts massifs. Odachi Frappes implacables → Lorsque vous attaquez avec l'odachi, vous subissez moins de dégâts et devenez inarrêtable. Lorsque vous êtes inarrêtable, vos attaques ne peuvent pas être interrompues. Pourfendeuse de montagnes → Un coup dévastateur infligeant des dégâts de déstabilisation massifs et renversant les ennemis déstabilisés par l'attaque. Force de la montagne → Augmente les dégâts de déstabilisation contre tous les ennemis. Détermination de la montagne → Vous subissez moins de dégâts lorsque vous attaquez avec l'odachi. Yari Vague déferlante → Une charge dévastatrice qui empale et projette un ennemi dans les airs, tout en interrompant les ennemis à proximité. Balayage typhon → Attaquez en arc de cercle avec la yari pour interrompre et renverser les ennemis.



Vengeance Attaques Confrontation → Défiez un ennemi qui n'a pas encore attaqué dans un combat en face-à-face. Les ennemis à proximité ont une chance d'être terrifiés. Hurlement de l'onryo → Le hurlement de l'onryo terrifie tous les ennemis à proximité et force l'un d'entre eux à fuir. Rapporte de l'esprit. Chaîne de confrontation → Après une confrontation réussie, un ennemi se précipite vers vous et s'expose à un coup fatal. Cheval Plein galop amélioré → Augmente le bonus de vitesse obtenu lorsque vous galopez à travers les fleurs blanches ou franchissez des obstacles à cheval.



Les meilleures compétences pour la Louve sur Ghost of Yotei

Combat Louve vengeresse → Après son apparition, la louve restera à vos côtés pour affronter vos adversaires. Louve assassine → Si la louve est dans les parages lorsque vous assassinez ou assénez une frappe critique à un ennemi, elle assassinera un ennemi supplémentaire.

Appeler Hurlement de louve → Lorsque vous utilisez le hurlement de l'onryo, la louve peut vous rejoindre et attaquer un autre ennemi. Confrontation de la louve → Lorsque vous initiez une confrontation, la louve peut vous rejoindre et affronter un autre ennemi.



Sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de débloquer despour Atsu mais aussi pour la Louve, afin d'obtenir de nouvelles techniques ou des améliorations. Toutefois, l'arbre de compétences de la protagoniste, qui dispose de plusieurs catégories, est assez fourni. De ce fait, il se peut que vous ne sachiez pas quelles capacités débloquer.C'est pourquoi, nous vous proposons, dans ce qui suit,, afin de vous aiguiller.Remarquons, avant tout, que vous êtes tout à fait libre d'investir vos points de compétence dans les éléments de votre choix. Sur, Atsu peut équiper plusieurs armes, qui se débloquent au fur et à mesure. Il se peut donc que vous en préfériez une plutôt qu'une autre, bien qu'elles soient toutes nécessaires pour vaincre les ennemis. De la même manière, il se peut que vous préfériez utiliser une technique que nous ne listons pas ci-dessous. Toutefois,, que ce soit en début d'aventure ou après plusieurs heures de jeu.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 2 octobre 2025, est disponible sur PS5.