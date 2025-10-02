Argent Ghost of Yotei : Comment obtenir rapidement des Mon/pièces ?

Nous vous expliquons comment récupérer facilement et rapidement de l'argent, c'est-à-dire des Mon/pièces, sur Ghost of Yotei.

Comment récupérer rapidement et facilement des Mon/pièces sur Ghost of Yotei pour avoir de l'argent ?

Libérer les camps ennemis, dans les différentes zones d'Ezo. Une fois que vous aurez éliminé tous les adversaires présents dans les camps, vous pourrez fouiller l'endroit et, ainsi, ouvrir des coffres, pouvant donner des Mon/pièces. C'est aussi un bon moyen de faire le plein de flèches, de bombes et autres outils.

Adonnez-vous au mini-jeu Zeni hajiki. Faites, néanmoins, attention, vous pourriez également perdre de l'argent, étant donné que vous devez parier avant de débuter une partie. Assurez-vous donc de bien avoir assimilé les règles de ce mini-jeu, qui ne sont pas très difficiles à comprendre.

Terminez des contrats de primes. Il s'agit, très probablement, de la meilleure solution pour obtenir des Mon/des pièces. Vous pouvez prendre des primes sur les panneaux présents dans les villes/villages. Une fois que vous avez éliminé les cibles, retournez voir le PNJ Kojiro pour réclamer votre argent.

Vendez certaines ressources auprès des marchands. Attention, sur Ghost of Yotei, la grande majorité des ressources ont toute leur importance. Ne revendez donc qu'en cas de grande nécessité, et si vous en possédez trop dans votre inventaire.









À quoi sert l'argent sur Ghost of Yotei ?

À lire également Ghost of Yotei : Carte (map) interactive

Comme sur beaucoup d'autres jeux,est un élément très important sur. D'ailleurs, sur le titre de Sucker Punch, il existe plusieurs sortes de monnaie, dont la principale qui est aussi bien nommée «» que «». Il est, ainsi, primordial de ramasser, afin d'acheter différents éléments significatifs. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas sur quoi vous concentrer pour en obtenir en grande quantité.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Il existe divers moyens de. Évidemment, tout au long de l'aventure, et si vous faites attention aux items à ramasser, vous en récupérerez naturellement. Cependant, il se peut que vous en ayez besoin en grande quantité. Voici, ainsi, les activités sur lesquelles vous devez vous concentrer pourLes quelques activités listées ci-dessus devraient ainsi vous permettre de récupérer de. En complément, nous vous conseillons de bien fouiller les lieux que vous explorez mais aussi de collecter le loot laissé par les ennemis, après leur mort. De plus, évitez de recharger vos munitions pour les outils en en achetant auprès des vendeurs, car vous devriez en trouver par vous-mêmes si vous explorez bien.Comme dit précédemment,, et plus précisément, est une ressource très importante sur. La monnaie principale du jeu vous permet notamment d'améliorer vos armes, armures ainsi que projectiles. Par ailleurs, pour obtenir des cartes du voyageur auprès du cartographe, qui pointent des points d'intérêt fondamentaux (sources chaudes, bambous entraînement, etc.), vous devrez vous séparer de quelques, à chaque fois.En guise de conclusion, rappelons queest disponible, depuis le 2 octobre 2025, sur PS5.