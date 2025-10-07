Ghost of Yotei : Les équipements, le katana et la technique de Jin Sakai, où et comment les trouver ?

Nous vous précisons où et comment trouver différentes pièces d'équipement, le katana ainsi que la technique de Jin Sakai sur Ghost of Yotei.

Comment obtenir l'équipement, le katana et la technique de Jin Sakai sur Ghost of Yotei ?

Où trouver la quête « La lame tempête » en lien avec Jin Sakai sur Ghost of Yotei ?

Comment récupérer l'équipement, le katana et la technique de Jin Sakai sur Ghost of Yotei ?















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propose un Easter Egg faisant référence au tout premier opus de la licence, Ghost of Tsushima. Ainsi, durant leur aventure aux côtés d'Atsu, les joueurs et les joueuses peuvent mettre la main surSi tel est votre souhait, sachez que nous vous indiquons, qui peut être découverte via. Celle-ci n'est pas disponible au début de l'aventure, étant donné qu'elle peut être obtenue dans la zone Côte d'Oshima.Si tel est le cas, rendez-vous au sud de la rivière d'Otsuki pour rencontrer Ugetsu le conteur, qui vous interpellera sur le chemin. Pour vous faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous indiquons l'emplacement de, via l'image ci-dessous.Dès lors, Ugetsu vous racontera l'histoire de la lame tempête. Pour progresser dans, empruntez le chemin face à vous et suivez un renard gris. À ce moment-là, vous aurez une séquence de plateforme, après laquelle vous atteindrez l'antre oublié de shinobi.Entrez dans l'antre pour collecter le Casque de cerf, qui est posé sur un meuble marron, situé dans la pièce à droite. Vous pouvez, ensuite, rejoindre le toit de la bâtisse, pour progresser jusqu'à une grotte en hauteur. Cela vous demandera de grimper sur des parois rocheuses et de sauter sur plusieurs plateformes en bois. Vous verrez, dès lors, devant vous. Malheureusement, des membres des Neufs-Queues viendront vous barrer le chemin, tandis que l'un d'entre eux s'emparera de l'arme.Éliminez vos adversaires, ressortez de la grotte et poursuivez le voleur. Cela vous mènera jusqu'à la maison du premier shinobi. Près de cette structure, vous verrez une grande porte. Ouvrez-la pour atteindre une arène avec une tombe. Vous devez, à présent, tuer les ennemis afin de. Vous avez, dès lors, débloquéAprès un nouveau récit d'Ugetsu, qui vous explique la suite des aventures deaprès les événements de Ghost of Tsushima, vous pourrezsur la tombe à côté de vous. Vous pouvez, désormais, l'équiper depuis le menu en jeu.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est disponible depuis le 2 octobre 2025, est à retrouver sur PS5.