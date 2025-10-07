Ghost of Yotei : Les équipements, le katana et la technique de Jin Sakai, où et comment les trouver ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 octobre 2025 à 15h01
Nous vous précisons où et comment trouver différentes pièces d'équipement, le katana ainsi que la technique de Jin Sakai sur Ghost of Yotei.
Ghost of Yotei : Les équipements, le katana et la technique de Jin Sakai, où et comment les trouver ?
Ghost of Yotei propose un Easter Egg faisant référence au tout premier opus de la licence, Ghost of Tsushima. Ainsi, durant leur aventure aux côtés d'Atsu, les joueurs et les joueuses peuvent mettre la main sur différents éléments d'équipement, le katana mais aussi la technique de Jin Sakai

Si tel est votre souhait, sachez que nous vous indiquons où et comment trouver les pièces d'équipement, le katana ainsi que la technique en lien avec Jin Sakai sur Ghost of Yotei.

Comment obtenir l'équipement, le katana et la technique de Jin Sakai sur Ghost of Yotei ? 

Où trouver la quête « La lame tempête » en lien avec Jin Sakai sur Ghost of Yotei ?

Ghost of Yotei possède une très belle référence aux aventures de Jin Sakai, le protagoniste de Ghost of Tsushima, qui peut être découverte via la quête « La lame tempête ». Celle-ci n'est pas disponible au début de l'aventure, étant donné qu'elle peut être obtenue dans la zone Côte d'Oshima.

Si tel est le cas, rendez-vous au sud de la rivière d'Otsuki pour rencontrer Ugetsu le conteur, qui vous interpellera sur le chemin. Pour vous faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous indiquons l'emplacement de la quête « La lame tempête » de Ghost of Yotei, qui fait référence à Jin Sakai, via l'image ci-dessous.

ghost-of-yotei-emplacement-quete-lame-tempete

Comment récupérer l'équipement, le katana et la technique de Jin Sakai sur Ghost of Yotei ?

Dès lors, Ugetsu vous racontera l'histoire de la lame tempête. Pour progresser dans la quête « La lame tempête » de Ghost of Yotei, empruntez le chemin face à vous et suivez un renard gris. À ce moment-là, vous aurez une séquence de plateforme, après laquelle vous atteindrez l'antre oublié de shinobi.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Entrez dans l'antre pour collecter le Casque de cerf, qui est posé sur un meuble marron, situé dans la pièce à droite. Vous pouvez, ensuite, rejoindre le toit de la bâtisse, pour progresser jusqu'à une grotte en hauteur. Cela vous demandera de grimper sur des parois rocheuses et de sauter sur plusieurs plateformes en bois. Vous verrez, dès lors, devant vous le katana de Jin Sakai. Malheureusement, des membres des Neufs-Queues viendront vous barrer le chemin, tandis que l'un d'entre eux s'emparera de l'arme.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Éliminez vos adversaires, ressortez de la grotte et poursuivez le voleur. Cela vous mènera jusqu'à la maison du premier shinobi. Près de cette structure, vous verrez une grande porte. Ouvrez-la pour atteindre une arène avec une tombe. Vous devez, à présent, tuer les ennemis afin de récupérer le katana de Jin Sakai. Vous avez, dès lors, débloqué une nouvelle technique de combat, baptisée « Dance of Wrath » en anglais et liée au protagoniste de Ghost of Tsushima.

ghost-of-yotei-quete-lame-tempete-maison-shinobi
Après un nouveau récit d'Ugetsu, qui vous explique la suite des aventures de Jin Sakai après les événements de Ghost of Tsushima, vous pourrez récupérer le Masque fantôme, qui fut porté par Jin Sakai, sur la tombe à côté de vous. Vous pouvez, désormais, l'équiper depuis le menu en jeu.

ghost-of-yotei-quete-lame-tempete-masque-fantome-jin-sakai

À lire également

Mélodies de shamisen Ghost of Yotei : Comment toutes les débloquer ?

Mélodies de shamisen Ghost of Yotei : Comment toutes les débloquer ?

Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei, qui est disponible depuis le 2 octobre 2025, est à retrouver sur PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Ghost of Yotei utilisé pour promouvoir le tourisme dans certaines provinces du Japon
Ghost of Yotei 26 juin 2026

Ghost of Yotei utilisé pour promouvoir le tourisme dans certaines provinces du Japon

Lors de leur voyage au Japon, les touristes visitent Tokyo, Kyoto ou encore Osaka. Mais plusieurs villes espèrent attirer les joueurs grâce aux magnifiques paysages vus dans Ghost of Yotei.
Ghost of Yotei écrase littéralement ce titre vedette de 2025 en termes de copies écoulées
Ghost of Yotei 16 juin 2026

Ghost of Yotei écrase littéralement ce titre vedette de 2025 en termes de copies écoulées

Des chiffres partagés par Alinea Analytics confirment que Ghost of Yotei est l'un de jeux les plus populaires de 2025, détrônant même l'une des suites les plus attendues de l'année.
Ghost of Yotei : La voix d'Atsu confiante dans l'avenir de Sucker Punch
Ghost of Yotei 21 avril 2026

Ghost of Yotei : La voix d'Atsu confiante dans l'avenir de Sucker Punch

Interrogée lors de la cérémonie des BAFTA Games Awards 2026, Erika Ishii (qui double Atsu dans Ghost of Yotei) est revenue sur cette expérience et sur les créations de Sucker Punch qui, selon elle, « ne se trompent jamais ».

commentaire (0)