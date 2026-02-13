Ghost of Yotei Legends s'offre sa date de sortie, qui est proche

Sucker Punch a (enfin) dévoilé la date de sortie du mode coopératif Legends à destination de Ghost of Yotei.
Avant le lancement de Ghost of Yotei
, soit au cours du mois d'août 2025, Sucker Punch avait précisé que le titre allait se doter du mode coopératif Legends, tout comme son aîné. Cependant, à ce moment-là, le studio de développement n'avait partagé qu'une vague fenêtre de sortie. Or, c'est désormais chose révolue : Ghost of Yotei Legends tient sa date de sortie
.
Ghost of Yotei Legends nous donne rendez-vous dans quelques semaines
Effectivement, durant le State of Play du 12 février 2026, qui a eu lieu en fin de soirée, Sucker Punch a annoncé que le mode Legends de Ghost of Yotei se rendra disponible le 10 mars prochain sur PS5
. Ce mode coopératif sera introduit par le biais de la mise à jour 1.5 et sera un DLC gratuit pour tous les joueurs et joueuses possédant le jeu de base, Ghost of Yotei
.
Évidemment, Sucker Punch a profité de l'occasion pour partager un trailer présentant Ghost of Yotei Legends, mais aussi des détails à propos de son contenu
.
Le mode coopératif Legends de Ghost of Yotei se dévoile
Via un récent article sur le site PlayStation Blog, Andrew Goldfarb, qui occupe le poste de « Responsable communication senior » chez Sucker Punch Productions, a révélé quelques détails concernant Ghost of Yotei Legends
. Ainsi, les joueurs et les joueuses aurons accès à quatre classes
, c'est-à-dire samouraï, archère, mercenaire ou shinobi : « Même si toutes les classes peuvent manier le katana et une arme à distance, chacune excelle avec l'une des armes et dans l'un des systèmes de combat de Ghost of Yotei, et elles peuvent chacune obtenir leurs propres apparences d'armures à mesure que vous accomplissez des exploits dans le jeu
».
De plus, Ghost of Yotei Legends comportera plusieurs types de missions
. Le mode Survie, qui peut être parcouru à 4, mettra en scène des « vagues d'ennemis toujours plus difficiles sur l'une des quatre cartes disponibles
». En mode Histoire, ce sont 12 missions qui seront proposées à une équipe de 2 joueurs, comprenant une Incursion après « chaque série de trois missions d'histoire
». Ces incursions se solderont sur un combat de boss, soit « contre une version surnaturelle et titanesque de l'Araignée, de l'Oni, du Kitsune ou du Serpent
». Le mois d'avril 2026 marquera, en outre, l'arrivée d'un Raid sur Ghost of Yotei Legends
, dans lequel la communauté devra affronter le Dragon et le seigneur Saito.
Rendez-vous donc le 10 mars 2026 pour découvrir Ghost of Yotei Legends
. Rappelons, pour conclure, que le jeu de base, Ghost of Yotei
, est disponible sur PS5, et ce, depuis le mois d'octobre 2025.
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