Ghost of Yotei confirme l'arrivée du mode multijoueur Legends, mais il va falloir patienter

Sucker Punch Productions a, récemment, annoncé que Ghost of Yotei aura bien le droit au mode multijoueur et coopératif Legends.
Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience de découvrir les aventures d'Atsu, Sucker Punch Productions a fait une très belle surprise à la communauté : Ghost of Yotei se dotera du mode Legends, qui arrivera sous forme de DLC l'année prochaine
.
Le mode Legends pour Ghost of Yotei annoncé
C'est lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, qui a eu lieu en début de soirée le mardi 19 août dernier, que Sucker Punch Productions a annoncé le mode Legends à destination de Ghost of Yotei
.
Tout comme sur le premier opus de la franchise, Legends est un mode multijoueur et coopératif
, qui permettra aux joueurs et aux joueuses d'effectuer des missions d'histoire ensemble (jusqu'à 2 personnes) mais aussi des parties de survie (jusqu'à 4). Le mode Legends de Ghost of Yotei proposera, ainsi, quatre classes de personnages
et demandera à la communauté d'affronter des « versions démoniaques des membres des Six de Yotei
», en plus d'autres ennemis redoutables.
Le mode Legends sera gratuit pour les détenteurs de Ghost of Yotei
Comme indiqué dans un article sur le site PlayStation Blog et précisé par Sucker Punch, le mode Legends de Ghost of Yotei, qui prendra la forme d'un DLC, sera gratuit pour toutes celles et ceux qui possèdent le jeu de base
. Ce contenu additionnel doit arriver au cours de l'année 2026
. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de date de sortie précise. Nul doute que les développeurs nous en diront plus à ce sujet après le lancement de Ghost of Yotei
.
Rappelons, pour conclure, que Ghost of Yotei
doit sortir le 2 octobre 2025. Date à laquelle le nouvel opus de la fameuse licence de Sucker Punch se rendra disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
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