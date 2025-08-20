Ghost of Yotei confirme l'arrivée du mode multijoueur Legends, mais il va falloir patienter

Sucker Punch Productions a, récemment, annoncé que Ghost of Yotei aura bien le droit au mode multijoueur et coopératif Legends.

Le mode Legends pour Ghost of Yotei annoncé

Le mode Legends sera gratuit pour les détenteurs de Ghost of Yotei

Ghost of Yotei Legends includes⚔️



-Two Player Story Missions

-Four Player Survival Matches

-Play as one of four character classes

-Giant versions of the Yotei Six



Pre-order #GhostofYotei now: https://t.co/vztS3ECJdb pic.twitter.com/Ctwdv9srqj — Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) August 19, 2025

Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience de découvrir les aventures d'Atsu, Sucker Punch Productions a fait une très belle surprise à la communauté :C'est lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, qui a eu lieu en début de soirée le mardi 19 août dernier, queTout comme sur le premier opus de la franchise,, qui permettra aux joueurs et aux joueuses d'effectuer des missions d'histoire ensemble (jusqu'à 2 personnes) mais aussi des parties de survie (jusqu'à 4).et demandera à la communauté d'affronter des « versions démoniaques des membres des Six de Yotei », en plus d'autres ennemis redoutables.Comme indiqué dans un article sur le site PlayStation Blog et précisé par Sucker Punch,. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de date de sortie précise. Nul doute que les développeurs nous en diront plus à ce sujet après le lancement deRappelons, pour conclure, quedoit sortir le 2 octobre 2025. Date à laquelle le nouvel opus de la fameuse licence de Sucker Punch se rendra disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.