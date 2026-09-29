Ghost of Yotei va s'offrir une armure inspirée de The Last of Us

Sucker Punch et Naughty Dog collaborent pour ajouter une armure The Last of Us sur Ghost of Yotei.

Au début du mois d'octobre 2026, Ghost of Yotei va, comme vous le savez probablement déjà, se doter d'une nouvelle extension et du mode Most Wanted. Or, il ne s'agit pas des seules nouveautés : Sucker Punch et Naughty Dog réservent une autre surprise aux fans de Ghost of Yotei, c'est-à-dire une armure spéciale inspirée de la licence The Last of Us.

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The Last of Us s'invite bientôt sur Ghost of Yotei

C'est dans le cadre du The Last of Us Day de cette année 2026 que Sucker Punch et Naughty Dog ont annoncé la nouvelle : Ghost of Yotei se dotera d'une armure The Last of Us le 1er octobre 2026. Comme vous pourrez le constater grâce aux visuels partagés, cette nouvelle pièce d'équipement pour Atsu s'inspire directement des Claqueurs/Clickers, un ennemi iconique de la franchise The Last of Us.

Happy #TLOUDay! We are thrilled to collaborate with our friends at @Naughty_Dog for a @TheLastOfUs armor set in Ghost of Yōtei Complete Edition!



You can unlock it by playing Ghost of Yōtei: Most Wanted starting October 1, then wear it in anywhere in Ghost of Yōtei, Echoes of… pic.twitter.com/nZbHqmTWTe — Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) September 28, 2026

Comment débloquer l'armure The Last of Us sur Ghost of Yotei ?

D'après les informations partagées par Sucker Punch sur le réseau social Twitter/X, les joueurs et les joueuses pourront débloquer l'armure The Last of Us en parcourant le mode Most Wanted de Ghost of Yotei, qui se rendra disponible le 1er octobre prochain. Annoncé lors du dernier State of Play, ce mode de type roguelite et survie, qui met en scène quatre personnages jouables, dont Jin Sakai, invite la communauté à éliminer l'un des Six de Yotei, qui se présentera après plusieurs vagues d'ennemis et de mini-boss. Une fois débloquée, l'armure inspirée de The Last of Us pourra être équipée sur Ghost of Yotei.

Rendez-vous donc le 1er octobre 2026 pour obtenir l'armure The Last of Us sur Ghost of Yotei, qui se dotera, à ce moment-là, de sa Complete Edition, de son extension Echoes of Sekigahara et du mode Wanted. Pour rappel, Ghost of Yotei est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.