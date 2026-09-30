Ghost of Yotei : Heure de sortie du DLC Echoes of Sekigahara en France sur PS5

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 septembre 2026 à 14h51
Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie du DLC Echoes of Sekigahara de Ghost of Yotei en France sur PS5.
Ghost of Yotei : Heure de sortie du DLC Echoes of Sekigahara en France sur PS5

Comme vous le savez probablement déjà, Ghost of Yotei va s'offrir une édition complète, qui comprend notamment le premier DLC du titre de Sucker Punch, qui est baptisé Echoes of Sekigahara. Certains joueurs et joueuses sont, d'ailleurs, impatients de se plonger dans ce contenu additionnel. Ainsi, plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos de l'heure de sortie du DLC Echoes of Sekigahara de Ghost of Yotei en France. Nous vous la donnons dans ce qui suit.

Heure de sortie du DLC Echoes of Sekigahara de Ghost of Yotei en France

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Avant tout, rappelons que le DLC Echoes of Sekigahara de Ghost of Yotei doit se rendre disponible le 1er octobre 2026 sur PS5. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de PlayStation France, nous en savons plus à propos de son horaire de lancement.

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Ainsi, la sortie du DLC Echoes of Sekigahara de Ghost of Yotei est fixée à 18h (heure française), le 1er octobre 2026. À ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront se plonger dans ledit contenu additionnel, se procurer la Complete Edition de Ghost of Yotei, mais aussi découvrir le mode Most Wanted. Rappelons également qu'à cette date, la communauté pourra débloquer une toute nouvelle armure pour Atsu : celle-ci a été créée en collaboration avec Naughty Dog et est inspirée de la licence The Last of Us.

Quel est le prix de Ghost of Yotei Complete Edition ?

Sur le PlayStation Store, l'édition complète de Ghost of Yotei est vendue à 79,99 €. Comme vous vous en doutez, celle-ci comprend le jeu de base, l'extension narrative Echoes of Sekigahara, le mode Most Wanted et des éléments cosmétiques. Remarquons qu'une mise à niveau vers cette édition est proposée aux joueurs et aux joueuses qui possèdent Ghost of Yotei, et ce, au prix de 14,99 €.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 1er octobre 2026 pour découvrir le DLC Echoes of Sekigahara de Ghost of Yotei, qui est inclus dans la Complete Edition. Pour rappel, le titre de Sucker Punch est seulement disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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